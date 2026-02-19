徐夢桃創歷史衛冕金牌：只要還能站在台上 任何事都不重要 揚言再戰第六屆想當「六屆元老」

冬奧國家隊再傳捷報！繼蘇翊鳴奪金後，35歲的老將徐夢桃於米蘭冬奧自由式滑雪女子空中技巧決賽中，憑藉近乎完美的一跳，以112.90分的佳績成功衛冕，為中國隊再添一金。她不僅超越了自己在北京冬奧奪金的108.61分，更成為該項目史上首位完成衛冕的選手。隊友邵琪亦發揮出色，收穫一面銅牌。

決賽共分兩輪比賽進行，首輪頭6位的選手晉級， 次輪一跳定生死，壓力可想而知。壓軸登場的徐夢桃選擇了難度系數極高的「Back Full-Full-Full」動作，但是她一氣呵成，完美無瑕地完成。她一氣呵成，完美無瑕地完成。當得分112.90分公佈的那一刻，她激動大吼：「我怎麼做到的！我怎麼跳這麼漂亮！」

賽後受訪時，這位「四朝元老」笑中帶淚，坦言前一天還在接受針灸治療，膝蓋承受巨大壓力：「只要能站在舞臺上，只要我能上場能幹（比賽），任何事都不重要。」

儘管已年屆35歲，徐夢桃的「奧運心」仍然熾熱。被問及未來動向，她斬釘截鐵表示不想退役，更揚言要挑戰第六屆冬奧會：「我要回家跟家人商量商量，但我自己很期待！我不知道現在中國體育界有沒有『六屆元老』，我希望可以當第一個。六屆之後我若還能站在賽場上，我就贏了！」

賽後發布會上，徐夢桃直言只有熱愛可抵萬難，感謝團隊和家人給予她巨大的力量與支持。隨後她笑道：「我是一個要強的人，教練和領導都知道，我就算拿第二都算比賽沒比好。但隨着年齡增長，我學會擁抱自己的每一個敏感時刻，活出自我。」