2026米蘭冬奧│王心迪男子空中技巧奪金 與太太徐夢桃成為「金牌伉儷」

米蘭科爾蒂納冬季奧運會周五(20日)上演自由式滑雪男子空中技巧決賽，4名國家隊選手都有高水準演出，當中王心迪以總分131.58分勇奪金牌，隊友李天馬得銅牌，瑞士好手路夫摘銀。更難能可貴，是王心迪的太太徐夢桃，日前在同一項目女子組比賽中同樣奪金，成為「金牌伉儷」。

王心迪一跳定勝負力壓瑞士高手

自由式滑雪男子空中技巧決賽共有12名選手參加，包括4名中國選手王心迪、齊廣璞、孫佳旭和李天馬。首輪有2跳計算最高分一跳，得分前6名的選手晉級次輪爭獎牌，國家隊4位選手在首輪都有穩定發揮，一起排前6入次輪，與來自瑞士的路夫和禾拿爭奪獎牌。次輪以一跳定勝負，王心迪選擇難度系數5.1的翻騰三周轉體五周的動作，穩穩落地得到132.60分高分，取得冠軍，為國家隊取得今屆米蘭冬奧第4金；路夫選擇了相同動作，但因空中動作扣分較多，以1.02分之差得銀牌；李天馬以123.93分排銅；孫佳旭和齊廣璞分別得第4及第6。

與太太徐夢桃成「金牌伉儷」

過去兩屆冬奧都取得14名的王心迪，今次米蘭冬奧大躍進，甫踏上奧運頒獎台就上到最高處，他喜言：「我相信付出就一定有收穫，只需要自己努力，一切交給天意就行了。」而王心迪的太太徐夢桃，周三成功衛冕自由式滑雪女子空中技巧金牌，兩人成為「金牌伉儷」，更是有紀錄顯示首對在同一屆冬奧取得同一項目男、女子組金牌的夫妻，成為一時佳話。

冬奧首對同屆同項目男、女子組金牌夫妻

王心迪對此滿意道：「我和桃桃(徐夢桃)是家人，亦是並肩作戰的戰友。這是她的第5屆冬奧會，她之前有過4次大傷，今次成功衛冕，是她4年努力的呈現。我們很享受冰雪運動給我們家庭帶來的樂趣。」