2026米蘭冬奧│劉美賢女子花式溜冰奪金 賽後爆粗與可愛形象成鮮明對比 網民：真性情我鍾意﹗

即時體育
更新時間：13:28 2026-02-20 HKT
發佈時間：13:28 2026-02-20 HKT

米蘭科爾蒂納冬季奧運會周四(19日)上演女子花式溜冰個人賽決賽的自由滑項目，美國華裔選手劉美賢(Alysa Liu)取得150.20分，連同短曲的76.59分，總分為226.79分，後上力壓兩名日本名將奪得金牌，為美國重奪這個失落24年的冠軍。劉美賢賽後面對鏡頭爆粗展示興奮之情，與其華麗的舞蹈和可愛面孔成鮮明對比，網民反而十分欣賞，直言「真性情先得人鍾意」﹗

後上力壓兩名日本選手奪冠

周二先上演女花個人賽決賽短曲項目，頭4位有3名日本選手，中井亞美以78.71分排第1，坂本花織以77.23分排第2，劉美賢取得個人新高的76.59分位列第3。到周四的自由滑，劉美賢表現出色，在名曲《MacArthur Park》的背景下，全套動作十分流暢，滿面笑容令全場觀眾都十分投入，得到全場最高的150.20分，總分為226.79分，後上得到冠軍。坂本花織於自由滑獲147.67分，總分224.90分得銀牌；中井亞美在自由滑的演出質素有瑕疵，得到140.50分，總分219.16分掛銅。

爆粗獲網民讚「真性情」

劉美賢打破俄羅斯選手在女花連續3屆奪冠的壟斷局面，並助美國取得失落這面24年的金牌。而20歲的劉美賢完成長曲目後，對自己的表現相當滿意，面對鏡頭興奮爆粗：「X，這就是我所說的(that's what i'm f**king talking about)。」這性情流露的說話，與她華麗的舞蹈和可愛面孔成鮮明對比，但網民十分受落，有人表示：「這樣的真性情才讓人喜愛。」

