Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2026米蘭冬奧│國家隊添1金1銅 累積12面獎牌 刷新境外冬奧獎牌新高

即時體育
更新時間：16:00 2026-02-21 HKT
發佈時間：16:00 2026-02-21 HKT

中國代表隊周五(20日)在米蘭科爾蒂納冬季奧運會中，憑王心迪和李天馬在自由式滑雪男子空中技巧奪得1金1銅，總獎牌數目已增至12面，超越2006都靈冬奧和2010溫哥華冬奧的11面獎牌，刷新境外冬奧最多獎牌紀錄，改寫歷史。

刷新境外冬奧獎牌新高

國家隊周五在自由式滑雪男子空中技巧取得美滿成績，王心迪勇奪冠軍，李天馬就收錄銅牌，孫佳旭和齊廣璞分別得第4及第6。連同這1金1銅，中國代表隊在今屆米蘭冬奧累興4金3銀5銅，合共12面獎牌，比2006都靈冬奧和2010溫哥華冬奧多1面獎牌，刷新境外冬奧獎牌新高。06都靈冬奧國家隊收錄2金4銀5銅；10溫哥華冬奧則有5金2銀4銅。

今屆已累積4面金牌

而中國隊最多金牌和獎牌的一屆，是2022北京冬奧，合六有9金4銀2銅，共16面獎牌，在獎牌榜中排第4位。國家隊今屆暫時於獎牌榜排12位。

相關報導：2026米蘭冬奧｜林靜欣第七名完成1500米速滑創港隊歷史 望香港有個訓練的冰場

相關報導：2026米蘭冬奧│王心迪男子空中技巧奪金 與太太徐夢桃成為「金牌伉儷」

相關報導：2026米蘭冬奧│劉美賢女子花式溜冰奪金 賽後爆粗與可愛形象成鮮明對比 網民：真性情我鍾意﹗

相關報導：2026米蘭冬奧│谷愛凌再出場躋身U型場地技巧決賽 首滑失手摔倒嚇一跌 高呼抱歉﹗

相關報導：2026米蘭冬奧│寧忠岩破奧運紀錄奪男子1500速度滑冰金牌 國家隊取得今屆第3金

相關報導：徐夢桃創歷史衛冕金牌：只要還能站在台上 任何事都不重要 揚言再戰第六屆想當「六屆元老」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片
即時中國
2026-02-20 15:47 HKT
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
六合彩2億新春金多寶｜屯門一幸運投注站後勁凌厲 威脅士丹利街榜首地位 上水「黑馬」去年中兩次頭獎｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
日本福岡有獸父強姦兩名親女。iStock
日本福岡獸父連環強姦 15歲長女誕「胞弟」14歲次女要墮胎
即時國際
6小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
6小時前
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
28歲坐擁$120萬存款 獨住500呎租置舊公屋 港女糾結應否花一半身家裝修｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-20 13:27 HKT
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
「三嫂」戚美珍被出賣最真實狀態 老人斑湧現雙眼無神 網民驚訝比實際年齡蒼老20年？
影視圈
6小時前
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
02:06
特朗普簽令加徵10%全球關稅 2月24日生效為期150天 適用已達成貿易協議國家
即時國際
6小時前
財政司副司長黃偉綸今日召開記者會，公布大埔宏福苑長遠居住安排方案。
01:58
宏福苑安置｜政府收購7座業權 未補價每呎$8000 已補價$10500 總收購價68億
社會
3小時前
70年代當紅花旦自揭「好勝」險毀婚姻 一場大病險變植物人悟出真諦：都唔可以用離婚去解決
70年代當紅花旦自揭「好勝」險毀婚姻 一場大病險變植物人悟出真諦：都唔可以用離婚去解決
影視圈
7小時前
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
夜王丨「太子峰」盧鎮業黑人憎演技獲激讚 由幕後捱到做主角 與女友廖子妤被封影壇金童玉女
影視圈
2026-02-20 13:30 HKT