2026米蘭冬奧│國家隊添1金1銅 累積12面獎牌 刷新境外冬奧獎牌新高

中國代表隊周五(20日)在米蘭科爾蒂納冬季奧運會中，憑王心迪和李天馬在自由式滑雪男子空中技巧奪得1金1銅，總獎牌數目已增至12面，超越2006都靈冬奧和2010溫哥華冬奧的11面獎牌，刷新境外冬奧最多獎牌紀錄，改寫歷史。

刷新境外冬奧獎牌新高

國家隊周五在自由式滑雪男子空中技巧取得美滿成績，王心迪勇奪冠軍，李天馬就收錄銅牌，孫佳旭和齊廣璞分別得第4及第6。連同這1金1銅，中國代表隊在今屆米蘭冬奧累興4金3銀5銅，合共12面獎牌，比2006都靈冬奧和2010溫哥華冬奧多1面獎牌，刷新境外冬奧獎牌新高。06都靈冬奧國家隊收錄2金4銀5銅；10溫哥華冬奧則有5金2銀4銅。

今屆已累積4面金牌

而中國隊最多金牌和獎牌的一屆，是2022北京冬奧，合六有9金4銀2銅，共16面獎牌，在獎牌榜中排第4位。國家隊今屆暫時於獎牌榜排12位。

