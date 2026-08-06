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「你個frd廢！」JUPAS放榜炫耀港大醫科Offer 名校女生超囂張留言流出惹眾怒 網民轟高分低品：點做醫生？｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：12:52 2026-08-06 HKT
發佈時間：12:52 2026-08-06 HKT

2026年度JUPAS（大學聯招）昨日（5日）放榜，大量應屆DSE考生湧入社交平台「洗版式」分享獲心儀大學取錄的喜悅，一名來自知名傳統名校的女考生在Threads上興奮宣布自己成功獲港大醫科（MBBS）取錄，卻因其後續囂張言論在網上引發軒然大波，惹來大量網民猛烈批評。

放榜前後兩極反轉 由惶恐到意氣風發

JUPAS在昨日（5日）上午9時公布結果，該名女考生在昨日早上十時半左右，於Threads上難掩激動之情，發帖高呼：「啊啊啊啊啊啊感動到要喊出嚟，40.5 best 6 35(分)，今年竟然都入到mbbs，我要哭了，呢幾年起Ｘ（某港島傳統名校）嘅生涯無白費了，我地MBBS OCAMP 見」。

樓主所讀的港島傳統名校有逾百年歷史，狀元及名人校友輩出，樓主曾形容「我哋學校競爭好激烈...每年dse 都廿幾個入到med」，雖然該校有附屬一條龍小學，但她自己是「我係外校生入嚟㗎，小學考全級第一 跟著面試表現良好」。

樓主隨帖文上載了JUPAS的取錄通知截圖，可見取錄院校為香港大學，課程MBBS全名為「Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery」（內外全科醫學士），JUPAS課程編號為JS6456，顯示樓主確實已被港大醫科正式取錄。

不過，翻查樓主過往的帖文，其實她本「打定輸數」，在7月15日DSE成績公布當日，她雖然手握多科5*及5**的佳績，包括數學延伸（M2）5*、生物5*、化學5*等，計算出最佳六科為40.5分，但當時的她顯得相當憂慮：「好唔開心.. 覺得自己完全唔係Ｘ（某港島傳統名校）應有嘅實力，沒有了。40.5 一定入唔到MBBS.. 準備比所有frd笑，如果入biomed（生物醫學科學）轉返上mbbs，得唔得..，好想讀med....」，當時有逾百網民留言安慰她。樓主在JUPAS放榜前後兩種截然不同的心情，本應是一個追夢成功的勵志故事，但接下來的發展卻急轉直下。

一句「你個frd廢」辣㷫網民：讀到醫科睇唔起人？

在樓主的報喜帖文下，一名網民留言表示：「我朋友仔40.5，已經放A1入唔到」，似乎是想探討收生分數的玄機，豈料樓主竟以極具挑釁性的語氣回覆：「你個frd 廢唔關我事」，這句涼薄的回應瞬間引發大量網民的非議。

網民對此極度反感，直指她毫無同理心，浪費了大家放榜時對她的安慰，紛紛留言炮轟：「上個post先話驚緊你啲frd睇你唔起，宜家就咁囂張」、「佢上個po先覆完人話poly city配唔上佢，知咩料啦」。

囂張金句連發 事主反串網民「狗眼看人低」

除了「你個frd廢」，樓主在回覆網民的留言中更是金句連發，句句搶口，當有網民提出質疑：「HKU？啱啱講咗最低收42分喎」，她理直氣壯地拋出一句：「我四捨五入咪42分」；有網民好心提醒她「恭喜，但過到考試再講」，她竟串嘴答道：「你入到再同我講呢句」。有網民引述早前明愛醫院KOL女實習醫生Angel的事件提醒她，樓主只回覆：「我冇angel姐姐咁靚，做唔到kol。」

翻查樓主過往帖文，當時樓主憂慮無法入到醫學院，有網民提到港大中醫藥學院，樓主即揚言：「中醫人工咁低，配唔上我學校。」另有網民建議她可考慮到內地讀醫科，樓主即表示本港城大和理大「配不起」她就讀的名校：「我想留港讀書 ，又唔想入poly三寶同city獸醫，poly city 配唔上我呢間中學......」

面對醫科生網民忠告醫科未來競爭激烈，她更爆粗回應：「科科都飽和架啦，驚Ｘ」。有網民直斥：「警世唔值得恭喜樓主，樓主上一個post仲擔心緊自己成績入唔到，成班人安慰佢，一有offer就即刻串返人，真實性格流露哂出黎」。面對這番批評，樓主依然故我，僅回覆：「狗眼看人低。」

醫德受質疑 網民憂「高分低品」出嚟害人

樓主的態度，令大批網民將焦點轉移至她未來作為醫生的品德問題，擔憂這類「高分低品」的學生將來會如何對待病人：「唉，每年辛辛苦苦交咁多稅，就係供呢班又冇品又低B嘅學生讀醫」、「嘩！咁冇品嘅！如果你咁樣對待病人，期望你做不成醫生」。

不少網民勸勉她現實世界的殘酷，直指「醫生」並非只是一個光環：「想問下你調落去睇街症會唔會嫌啲呀婆有老人除唔想幫佢地睇？」、「醫科唔係只係讀書，真係要去醫院做嘢，on call 36... 就算你畢咗業，你態度唔好咁串冇人會請你」。有網民亦模仿她一句「你個frd廢」尖酸說話，諷刺她未來的行醫態度：「試下對住patient都咁講：『你個腎廢GFR低唔關我事』」。

事主終致歉承認「口出狂言」 港大校規禁學生言行「損害大學聲譽」

在排山倒海的負評下，樓主的態度似乎終於有所軟化，當有網民相對溫和地勸導她「低調啲好」時，樓主回覆承認自己失言：「啊啊啊你係唯一一個我口出狂言之後仲咁好聲好氣嘅人，多謝你，你好好人」。而面對另一位網民以長篇英文嚴肅批評其態度問題（"You’ve got serious attitude problems..."）並着她好好反省時，她也低頭致歉了：「ok sorry :( see u」。

現時港大《香港大學規程》中有禁止「損害大學聲譽」的條文，如學生言行被投訴涉及「損害大學聲譽」，紀律委員會可作處理，如調查後屬實，涉事學生或會受到紀律處分，最嚴厲可被踢出校。

來源：Threads

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