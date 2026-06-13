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KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元

突發
更新時間：22:36 2026-06-13 HKT
發佈時間：22:36 2026-06-13 HKT

明愛醫院一名KOL女實習醫生「Angel」，近日先後被揭發違反多項工作守則，被醫管局即時解僱，未來或不可成為醫生。據了解，每名醫學生需就讀6年課程，學費合共25.5萬元，而根據今年4月財委會的資料顯示，2024/25學年「醫學」學科類別學士學位課程的每名學生每年平均教學開支為28.7萬元，即每培育一名醫科生，人均需大約170萬元左右。

該名女實習醫生過去接受傳媒訪問時表示，自己出身於Band 2中學，自言小時候讀書底子極差，小學英文默書更曾試過只得30分而飽受母親責罵，惟直到初中時遇到一位良師。為報答恩師栽培，她發奮圖強，最終從英文科重新建立起自信，成績突飛猛進，並成功考入港大醫科。

涉事的KOL女實習醫生「Angel」。
涉事的KOL女實習醫生「Angel」。
明愛醫院實習醫生涉擅用醫療設備。網上圖片
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相關新聞：KOL女實習醫生被捕｜Angel今午獲准保釋候查 七月上旬報到

據知，她為港大內外全科醫學士畢業生，正於公院接受為期一年的實習，被解僱前臨近實習尾聲，準備正式申請註冊為醫生。她所就讀的課程需就讀6年，為教資會的資助課程，多年來學費為4.21萬，至25/26學年增加為4.45萬元，即6年學費為25.5萬元。

另外，教資會資助課程支出主要由政府公帑承擔，不同學科的學生平均成本有差異。參考今年4月財委會的資料顯示，2024/25學年「醫學」學科類別學士學位課程的每名學生每年平均教學開支為28.7萬元。

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