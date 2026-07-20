DSE狀元出PO自爆揀讀醫只為「穩陣」兼「有Friend陪」 「掙扎三日三夜」終屈服現實 網民嘆：無熱誠一定後悔｜Juicy叮

DSE放榜後，不少考生正緊張地等待下月初JUPAS（大學聯招）結果，一名應屆DSE狀元在社交平台出帖不僅大晒神級成績，更自爆在理想、興趣與現實之間「掙扎咗三日三夜」，最終竟然因為「穩陣」和「有Friend陪」而選擇了讀醫科，帖文引發網民激烈爭議。

神級成績單曝光：5科5**任揀神科

樓主在上周DSE放榜當日（15日），在社交平台發布了一張傲視同儕的DSE成績單截圖，並謙虛地發問：「想問下有冇機會入到gps/dms（中大環球醫學/港大內外全科醫學）」。

根據截圖，樓主的成績堪稱「無敵」，應考的7科科目中，在英文、數學、物理、化學，生物，均奪得最高成績的5**，中文科獲4級成績，而另一科數學延伸部分（代數與微積分）則考獲5*成績。

樓主的DSE成績，以港大計分法高達50.5分、中大計分法亦達40分滿分，這成績讓不少網民驚呼：「你好勁，基本上所有科任你揀！」

JUPAS排陣：A1/A2醫科、A3變商科

手握被網民形容為「世界通行證」的DSE成績，樓主亦公開了自己JUPAS大學選科的首三志願，從隨帖文上載截圖可見，首兩志願均為醫科，第一志願（A1）為中大環球醫學（GPS），第二志願（A2）則為中大內外全科醫學（MBChB），至於第三志願（A3）則填上了科大計量金融學（QFin）。

神級成績JUPAS揀讀醫 屈服現實掙扎坦承「冇諗過」

雖然以DSE狀元成績，JUPAS首兩志願填報醫科似為理所當然，但樓主在帖文中寫下自己大學選讀醫科的心路歷程，坦言自己根本無心從醫，字裡行間充滿向現實妥協的無奈：「掙扎咗三日三夜，最後都係揀咗醫。」

樓主更表示因為選讀醫科對自己作出了靈魂拷問：「老實講，如果我返去同幾年前嘅自己講話我會讀醫，我可以想像到佢會用一對幾咁空洞嘅眼神望住我，佢眼中嘅我又係幾咁陌生，始終真係冇諗過讀醫。」

明明直認「始終真係冇諗過讀醫」，那到底是什麼驅使這位DES狀元踏上行醫之路？樓主的答案非常坦白，卻也極度現實：「不過醫科條路係真係穩陣嘅，其次又有frd陪，起碼呢條路上我唔孤單。」 放棄夢想，向「穩陣」低頭，樓主最後只能補上一句嘆息：「唔敢話今日嘅選擇啱定錯，但希望唔會後悔。」

網民兩極反應：「未聽過讀醫都要有Friend陪」

這位DSE狀元選大學讀醫科的心路歷程，引起熱烈討論，反應兩極，有網民對樓主表示佩服及祝福，認為「有心就會捱到」，甚至有同樣已報讀醫科的網民留言約定「九月(開學)見」。

不過，有大批網民似乎不看好這種缺乏熱誠的讀醫科動機，有網民直言：「未聽過讀醫都要有friend 陪，真心有興趣有熱誠才好報」、「讀醫要熱誠，揀醫因為有frd陪，真係難為你」，有網民亦勸樓主「你簡（揀）得咁委屈，你將來一定唔會做得開心」。

不少網民更警告樓主，沒有熱誠根本無法在醫療界生存：「唔係為興趣真係唔建議讀醫」、「無興趣捱唔捱到㗎」、「冇興趣千祈吾好揀，日日對住唔同的病人，咩人都有，EQ差少少都吾掂！」有網民更提醒這是一輩子的事：「要選擇自己想做既去讀，唔係讀完就算，讀完仲要出嚟做，仲要考牌，唔係你自己鍾意既嘢，呢世都會覺得好辛苦」。

過來人警告「Welcome to happy hell」 樓主承諾「一定盡我所能」

有自稱是醫生的網民更語重心長地寫下長文勸退，直指做醫生極度辛苦，考試考到30幾歲，更要面對無止境的醫患糾紛：「你一定會後悔...現代行醫嘅日子=每日都會坐喺鐵窗邊緣返工」，更有網民拋下一句「Welcome to happy hell」作為「祝福」。

面對排山倒海的質疑與警告，樓主展現了極高的EQ，逐一禮貌回覆。對於外界擔憂其缺乏醫者仁心，樓主堅定地承諾：「做到醫生嘅話一定盡我所能。」

來源：Threads

延伸閱讀：

DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相

護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科