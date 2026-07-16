護士社工老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮

社交平台近日掀起了一場職場焦慮的討論，一些網民發帖概嘆現時香港各大被視為「鐵飯碗」的專業似乎全面告急：「護士飽和、社工飽和、老師飽和......請問，依家仲有咩係未飽和？」提問瞬間擊中無數打工仔及即將面臨前路抉擇的DSE考生的痛點，「護理系仲讀唔讀得過」更迅即成為網絡熱話。

3大「鐵飯碗」專業黃金時代已過？行內人嘆：近年最痛苦一屆

在這場熱議中，關於護理界的現況尤其令人關注，在網上討論中，有準備選科的學生詢問不同大學護理系的優劣，引來另一位樓主大潑冷水，直指該行業已經面臨結構性飽和。從字裡行間估計該樓主似乎為行內人士，她語重心長地警告準備入行的年輕人：「護士已經飽和，你仲未開始讀，宜家已經搵唔到工，宜家仲有1、2千個護士ENRN學生讀緊未畢業，會快過你爭嘢做。」

帖文更點出多個殘酷現實，包括政府財赤、NGO削減資源、醫管局狂砍兼職，以及外勞與內地護士的引入，該樓主直言，這兩年畢業的護士學生體感上是「近年來最痛苦、搵工最吃力的一屆」，並感嘆盲目相信「護士包分配、一畢業即三十幾萬年薪」的黃金時代已經過去了。

護士留言反駁：依然大把工開 醫衛局：非本地護士僅佔不足1%

面對傳統「神科」光環褪色的憂慮言論，網民反應兩極，有行內人出面反駁，指其實依然有工開，只是缺少了兼職職位，「要做長，大把工揀」，但亦有不少網民仍存疑慮認為內地護士專才來港可能是造成壓力的重大因素。

不過，今年4月立法會會議上，醫務衛生局在回應議員質詢指近年有傳政府引入內地護士，導致本地護士職位緊張，局方表示，截至去年（2025年）12月31日，本港共有394名註冊或登記的非本地培訓護士，佔全港逾7.5萬名護士的不足1%，屬於極少數。回覆亦指，醫管局、衛生署及基層醫療署有大量護士空缺，顯示公營部門護士人手非常緊張，本地培訓護士就業並無困難。

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熱心網民指點迷津 羅列長年缺人工種

面對各行各業可能陷於飽和的困境，不少熱心網民留言為迷茫的年輕人指點迷津，有網民長文分析，指出現時真正未飽和且起薪點高的明路是「紀律部隊主任級」。他指出這些部門編制大、年年招人，而且門檻極具彈性，不論大專讀什麼科，如成功投考此職級起薪可高達5萬元（$43,000至$52,000），起薪點高過新入職的老師和護士。

此外，有務實的網民羅列出一系列長年缺人的工種，如私營安老院保健員、特殊學校教學助理、冷氣水電維修及地盤等，並語重深長地表示，現時唔飽和的工種一定離不開辛苦、輪更、要體力或合約制，如果一定要「冷氣房+穩定」，恐怕基本上已經沒有了。

香港得返「呢樣嘢」未飽和？港式幽默笑爆網民

在一連串嚴肅的生涯規劃討論中，亦不乏舒緩緊張的港式幽默，面對樓主「仲有咩係未飽和」的終極叩問，大批網民紛紛留下充滿自嘲意味的神回覆，全場出現頻率最高的答案莫過於「銀包」、「銀行存款」和「荷包」，有網民哭訴自己的銀包「長期空虛寂寞冷」；其次極具人氣的答案則是「脂肪」與「不飽和脂肪」，令人哭笑不得，有網民更諷刺地表示，現時最有發展空間、絕對未飽和的行業其實是「騙徒」和「KK園」。

網民籲放下神科迷思 裝備自己才是最終出路

在玩笑中，有網民有深度地總結這場行業飽和的討論，實際上可能折射出本港年輕一代面對經濟轉型及社會結構變化的集體焦慮，當昔日的「專業鐵飯碗」不再絕對安穩，無論是即將規劃未來的DSE考生，還是準備轉行的打工仔，或許都需要放下對傳統神科的執迷，只要你在自己所屬的行業裡是「精、出色、快手」，就算大環境飽和，也不會輕易被時代淘汰。

來源：Threads＠cataflam019、roadto_26dse、man.yi__、govjobhkpass、rosalind_yasmina

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