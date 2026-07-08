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DSE放榜2026｜放棄護理學位追尋運動夢 CUSCS生獲中大運動科學與健康教育有條件取錄

升學攻略
更新時間：15:06 2026-07-08 HKT
發佈時間：15:06 2026-07-08 HKT

下周三（7月15日）是中學文憑試（DSE）放榜的大日子，不少應屆考生正思考如何能在興趣與前途之間取得平衡。現就讀香港中文大學專業進修學院（CUSCS）康樂及休閒事務管理高級文憑課程的陳登榮，便以過來人身份分享經歷。他曾為求「安穩」而選讀另一院校的護理學學士課程，最終決定放棄護理，轉讀CUSCS，追求心中的運動夢。

追尋運動夢想

在朋友推薦下，陳登榮報讀了CUSCS康樂及休閒事務管理高級文憑課程。（資料圖片）
在朋友推薦下，陳登榮報讀了CUSCS康樂及休閒事務管理高級文憑課程。（資料圖片）

陳登榮在中學時期已是籃球校隊成員，對運動充滿熱誠。然而，中學畢業後他卻選讀了護理學學士課程，打算踏上世俗眼中「安穩」的護理之路。直至首次實習，他才深刻體會到自己無法在缺乏熱誠的行業中耗上5年、甚至10年的光陰，於是毅然決定退學，重新出發追尋運動夢想。

現就讀香港中文大學專業進修學院（CUSCS）康樂及休閒事務管理高級文憑課程的陳登榮，便以過來人身份分享經歷。（圖片由受訪者提供）
現就讀香港中文大學專業進修學院（CUSCS）康樂及休閒事務管理高級文憑課程的陳登榮，便以過來人身份分享經歷。（圖片由受訪者提供）

延伸閱讀：DSE放榜2026｜成績未達5科2級不用愁 專家教如何用5年取學士學位

在朋友推薦下，陳登榮報讀了CUSCS康樂及休閒事務管理高級文憑課程。該課程除了涵蓋康樂及休閒事務管理的專科知識，亦涉獵商業管理、人力資源及市場營銷等範疇。他坦言，起初因語文基礎較弱，難以掌握課程內容，幸得老師悉心指導，讓他逐步建立起學習信心。他憶述一次課堂上，老師竟以「平板支撐」比賽來決定分組簡報的選題優先次序，這教學模式讓他至今仍津津樂道。

談及課程中最具挑戰且最難忘的經歷，陳登榮猶然記得「盛事及節慶管理」一科，當時全班同學需要共同策劃一次長洲一日活動。30位同學在籌備過程中各抒己見，經過多次實地考察、測試與修改，活動最終圓滿舉行。他表示，這次寶貴經驗不僅讓他學會聆聽與團隊合作，更大大加深了同學之間的友誼。

談及課程中最具挑戰且最難忘的經歷，陳登榮猶然記得「盛事及節慶管理」一科，當時全班同學需要共同策劃一次長洲一日活動。（圖片由受訪者提供）
談及課程中最具挑戰且最難忘的經歷，陳登榮猶然記得「盛事及節慶管理」一科，當時全班同學需要共同策劃一次長洲一日活動。（圖片由受訪者提供）

延伸閱讀：DSE放榜2026｜專家拆解5大分數/情況出路 預計這個分數可穩入「八大」

此外，「運動解剖及生理學」一科亦令陳登榮獲益良多。他不僅從中理解到肌肉運作原理及專業術語，更能將知識應用於日常訓練，清晰表達想法並提升訓練成效，為日後升讀運動相關學士課程打下堅實基礎。目前，他已獲得香港中文大學「運動科學與健康教育理學士」課程的有條件取錄，並期望未來能投身籃球教練或相關運動行業，協助運動員不斷突破自我。

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