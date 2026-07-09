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DSE放榜2026︱調查：護理學最受應屆考生歡迎 AI類學科亦受青睞

教育新聞
更新時間：08:00 2026-07-09 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-09 HKT

文憑試放榜在即，應屆考生須籌謀出路。有人力資源公司進行調查發現，在人工智能（AI）大行其道下，人工智能工程學、數據科學及系統與技術工程學，成為最受應屆考生青睞的AI類學科。整體方面，護理學成為最受應屆考生歡迎的學科。

優才資源中心在去年11月至今年1月，以問卷訪問3562名應屆文憑試考生，發現願意從事AI相關工作的考生比例，由去年5.9%升至今年6.8%；最受考生青睞的AI類學科依次為人工智能工程學、數據科學及系統與技術工程學，共佔13.4%，但不少考生仍對AI領域卻步，3成人認為「缺乏興趣/覺得沉悶」、「能力不足/覺得太難」是主要障礙，另近一成人因數理科目表現等因素而卻步。整體選科方面，護理學首度成為最受歡迎的學科，達13.8%，其次為心理學；最不受歡迎學科則是英文或英國文學，達15.1%。

延伸閱讀：DSE放榜2026︱港專AI課程報名增兩倍 新學年開辦兩個計算機學士課程

機構：學校應加強AI與學生的思維能力

AI導師文恩澄直言，各行各業均須接觸AI，即使護理等以人為本的科目亦無法避免，例如護士可通過AI協助分析病人病歷，又認為被AI替代並非職業，而是「不願學習新工作方式的人」。

對於AI成為教育趨勢，優才資源中心總監陳偉權認為，現時學校應加強AI與學生的思維能力，譬如在專題研習中加入口頭答辯環節、要求學生提交AI的對話紀錄，以掌握他們對學科及知識的了解。

記者 佘丹薇

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