KOL女實習醫生被捕｜Angel今午獲准保釋候查 七月上旬報到

明愛醫院一名KOL女實習醫生「Angel」，近日先後被揭發擅用醫院器材為自己照X光、找在屯門醫院工作的男友代自己為病人做直腸鏡檢查，以及擅用其他醫生帳號登入臨床醫療系統，瀏覽病人資料。警方昨日（12日）拘捕該名24歲女實習醫生，並將她押返其實習的明愛醫院搜證。警方今日（13日）表示，該名被捕人已獲准保釋候查， 須於七月上旬向警方報到。

「Angel」的律師今日下午4時抵達長沙灣警署，替她辦理保釋手續。大約半小時後，「Angel」離開警署時戴上白色cap帽、身穿長袖白衣及白色長褲，她一面倦容，不發一言登上私家車離開。

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醫管局發言人昨日發聲明，指已即時解僱一名實習醫生。該局知悉近日社交媒體討論一名實習醫生連串不當行為的貼文後，已採取行動成立調查委員會嚴肅跟進事件。委員會已經完成調查，確定該名實習醫生涉及一連串不當行為，醫管局昨日已採取行動即時解僱。

據了解，醫管局收到匿名舉報指稱一名在明愛醫院工作的女實習醫生，在工作期間，擅自使用一位在屯門醫院醫生的登入帳號和資料，登入醫院的電腦系統，瀏覽病人資料。醫管局其後將案件轉交警方調查。

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港大醫學院亦表示得知一名實習醫生被解僱的消息，尊重醫院管理局作為該實習醫生的僱主的決定 。醫學院亦已在最短時間內啟動香港大學的既定機制，獨立進行有關該實習醫生的「適合執業」 (fitness-to-practice) 評估 。如果證實其執業能力不達標，醫學院將依機制規定適時向香港醫務委員會呈交評估報告 。

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