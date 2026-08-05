JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」｜Juicy叮

2026年度JUPAS（大學聯招辦法）正式遴選結果於今日（8月5日）出爐，正當不少莘莘學子為一紙大學入場券或喜或愁之際，網絡卻掀起一場關於「學位與手藝」的激烈辯論，有網民發文直斥「盲追大學學位」的教育觀念荒謬，引發廣大迴響，讓人反思到底讀大學是為了個人前途，還是為了滿足父母的面子？

讀大學無謂科叫「有前途」？何不及早學一門手藝？

有網民在社交平台Threads發文狠批香港教育觀念荒謬，直指社會對成功的定義過於單一，樓主在帖文中大嘆，現今社會依然覺得「讀一科自己完全冇興趣、畢業後未必用得着嘅大學學位，叫『有前途』」；相反，如果年輕人選擇在「18歲開始學木工、電工、整車、煮食或者其他手藝，就叫『冇出息』」。

樓主更質問，父母堅持子女入大學，究竟是真正擔心他們的未來，還是只為了新年「有得同親戚講：『我個仔／女讀緊大學』」？他無奈慨嘆，一個人花四年讀自己不喜歡的科目只為取得「沙紙」，另一個人卻早早學識一門真正有人需要的技術，為何社會總是認定前者才叫成功？他質疑：「香港人係咪已經去到先敬學位，後敬人？」

15歲學手藝成贏家！過來人實例力撐：做水電先係「筍盤」

帖文引發極大迴響，大批網民深有共鳴，不少過來人更以自身經歷力撐「學手藝」及狠批盲目追逐學歷的風氣，有從事手藝行業多年的網民指自己「喺15歲嘅時候做到而家40歲」，當年被親戚極力反對指沒前途，但時至今日「搵錢多過晒佢哋」，並坦言自己最享受的只有「自在」二字。另有網民感嘆自己是這種「追學位」教育思想下的「失敗品」，「到後來三十幾先擺脫到你做（呢種）思想，重新搵自己想做嘅嘢。」

有女網民甚至直言從事手藝的男性是擇偶筍盤：「嫁個好老公，要搵水電工......超級尊敬做呢行嘅男人，又man又專業又刻苦耐勞又識得多嘢」。

對於華人社會的學歷迷思，有網民分享父親出社會後才赴英國讀大學的經歷，指亞洲社會太死板，有個「人生checklist，到咩年齡就要做啲咩嘢」，缺乏外國校園容許不同年齡層隨時進修的彈性。

過來人撐先讀大學 揭職場殘酷真相：學歷保底兼買「選擇權」

不過，「大學學位不及學手藝」的言論絕非一面倒，有不少網民持相反意見並提出強烈反駁，認為樓主完全搞錯了在香港讀大學的真正意義。有網民指出，大學四年最寶貴的其實在於「自由」，能夠「4年時間探索自己，了解自己，社會，世界」，以及擁有結識不同階層精英的「環境」。

更多「過來人」強調，學位決定了人生的「下限」和「選擇權」，有網民分享極具說服力的自身經歷，指自己入職銀行考CFP（認可財務策劃師），「有學位掛牌係三年經驗，冇學位係六年經驗」；其後轉行做記者，入職要求同樣是學位，直言「冇咗學位，就會少咗好多選擇權」。

有網民亦坦言：「身為一個大學畢業，但做基層工嘅我......讀大學決定咗下限......去到危急關頭唔使擔心自己冇學歷，工種選擇都多好多，想做番文職都有機會」。

除了保底，沒有「沙紙」在職場上隨時會成為被攻擊的弱點，有網民道出職場殘酷真相：「諗起我以前有個老細兩公婆做到高級經理但冇牌，結果成日比對口department串」。而在考取政府工方面，現實同樣殘酷：「求其入政府都要求其有個degree. 例如做督察之類，否則要做散仔」。

AI世代打破迷思：尋找可持續發展道路

對於網民的各種見解，樓主亦有積極回應，他承認優質高等教育及大學資源確實值得肯定，學歷也能提高部分職業的下限。但他強調，這篇帖文的初衷並非全盤否定大學的價值，而是希望社會能打破偏見。當大學普及化，單靠提升學歷未必能解決青年向上流動的問題，與其用成績判斷一個人是否值得，不如承認每個人適合的學習方式與發展道路都不一樣。

時代巨輪不斷向前，學歷與理想收入之間的關係或許已經不如以往般直接，樓主表示，升學與學手藝其實可以同時存在，不應互相排斥。不少網民亦強調，在這個充滿變數的AI世代，無論是繼續在學術洪流中力爭上游，還是及早投身社會打磨一門專業手藝，最重要的是認清自己的長處與興趣，盲目追逐別人眼中的成功，倒不如為自己策劃一條真正可持續發展的人生道路。

來源：fulltime_slackerhk＠Threads

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