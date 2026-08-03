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JUPAS放榜2026｜港生DSE英文「炒車」2級竟獲台大法律「神科」取錄 網民列3大死穴狂勸退｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：13:18 2026-08-03 HKT
發佈時間：13:18 2026-08-03 HKT

2026年度JUPAS（大學聯招辦法）遴選結果將於周三（8月5日）揭盅，正當應屆考生心情忐忑地等待放榜之際，台灣大學的「聯合分發」錄取結果已率先於7月底公布，有應屆DSE考生昨日（2日）發文表示，自己英文科失手僅獲2級，但竟然意外地收到台灣的最高學府臺灣大學（臺大/台大）法律學系司法組的取錄通知，面對這個「神科offer」，該名考生卻顯得猶豫不決，發帖求教廣大網民，引發極大迴響。

樓主在帖文中附上一張台灣的海外聯合招生委員會的錄取通知截圖，並問道：「想問下台灣學生台大這科如何，算還可以的嗎？DSE英文失手好在台大法學給了offer，目前等五號（JUPAS）放榜再決定去不去，想聽聽意見。」

DSE最佳五科22分 英文「3314」慘遇滑鐵盧

樓主隨後在留言區詳細披露了自己的DSE成績與背景，他透露自己是一名文科生，今年DSE最佳五科（Best 5）成績有21分，加權後達22分，報考聯招Band A的學科分數全數高於中位數一至兩分。

無奈他英文科不幸「炒車」，他更無奈公開英文科四份分卷的慘烈成績為「3、3、1、4」（即閱讀卷和寫作卷均獲3級、聆聽及綜合卷僅得1級、口試卷獲4級），最終被拉低至總分2級，未能達到本地大學的最低門檻。他表示目前仍在寄望JUPAS放榜時能獲理大（PolyU）彈性收生，或等待8月12日英文、數學M2及歷史科的成績覆核（Appeal）結果，若英文成功升級便有望博入香港中文大學。

網民列3大「死穴」勸退：法律體系不同、出路極窄、薪酬太低

帖文引來大批熱心網民熱議，雖然有網民大讚台大法律系是猛人專屬的神科，台大法律系在台灣的學術地位毋庸置疑，但更多網民卻「苦口婆心」急勸退，力勸樓主赴台升學要三思，「停一停，諗清楚先！」

不少網民指出，首先是法律體系的根本差異，許多留言分析指香港實行普通法（海洋法系），而台灣則屬大陸法系，兩者截然不同：「如果你想返香港做，都係要讀過」，有網民更直言「考唔到香港律師牌」，若未來打算回港發展，赴台讀法律的幫助將會較少。

其次，網民們又指出，樓主獲錄取的是「司法組」，網民提醒這個組別的學生多以考取法官或檢察官為目標，對於港生來說出路可謂非常狹窄，因為法官或檢察官這些職位屬於台灣的公務人員考試，必須為台灣籍：「身為香港人......除非你未來透過其他途徑取得台灣身份證，否則你無法報考台灣的法官與檢察官」，有網民甚至估計「呢啲佢哋實係請返自己人先，你冇台灣身份好可能咁就bye」。

另外，雖然有人認為樓主畢業後仍可考取台灣律師牌，或在當地上市公司擔任法務，但不少網民坦言台灣律師的薪酬與香港有段距離，「喺香港應該得師爺水平」，這點也令樓主坦承「確實係現實問題我都考慮緊」。有台灣網民亦提醒樓主台灣的移民政策嚴格，直指「這邊幾乎不開技術移民，也不發永居」，要取得身分留在當地發展絕非易事。

面對網民的詳細分析與連番「勸退」，樓主坦言已了解現實問題，並透露自己最終目標其實是回港投考督察或海關，學位在香港的認受性才是關鍵。由於台大方面限期在九月前且不用交留位費，因此樓主表示，暫時打算先觀望香港JUPAS的大學取錄結果再作打算。

港生赴台升學創14年新低 最新統計：跌至196人

事實上，近年香港學生赴台升學的熱潮已大幅減退，根據本港教育局「中六學生出路統計調查報告書」顯示，過去十多年間中六畢業生赴台升學人數（詳見下圖），自2015年錄得1737人的頂峰後反覆回落，雖然2020年曾一度反彈至1577人，但自2021年起便持續下挫。至最新的2025年更銳減至僅餘196人，創下自2012年以來的14年新低。

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來源：Threads

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