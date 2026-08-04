Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

JUPAS明放榜 港生索130萬留英被拒公審父母：「明明價錢好合理！」網民鬧爆「啃老當提款機」｜Juicy叮

時事熱話
更新時間：08:18 2026-08-04 HKT
發佈時間：08:18 2026-08-04 HKT

2026年度JUPAS（大學聯招辦法）結果明日（8月5日）公布，有應屆DSE考生卻因為父母拒提供逾百萬元，讓他到英國升學而與家人發生衝突，事件引發了一場關於「父母是否有義務供子女出國留學」的網絡大辯論。

欲赴英升學4年 父母拒付130萬

該名應屆考生在Threads上大吐苦水，開首便驚呼：「好恐怖，點解想去英國讀大學都可以比（畀）阿爸阿媽鬧，明明手續同價錢都合理，係咪自己的事自己做會好啲？」

據樓主透露，其家庭屬「中產」階層，早於中三時家人已口頭答應可以讓他到外國升學，早前甚至一度考慮全家移民波蘭，惟最終因細佬的國際學校監護人問題而作罷。樓主及後自行做足功課，選定英國消費較平易近人的城市列斯（Leeds），並計算出一年基礎課程加三年學士學位的總成本約為120萬至130萬港元，加上BNO簽證的便利，認為方案十分「穩陣」。

當樓主滿心歡喜向父母提出計劃，換來的卻是嚴厲指責，樓主指父母對歐美極度反感，樓主則希望透過到英國升學體驗另一種生活方式，對於父母堅拒讓他去英國留學感到悲哀。

「價錢合理」論辣㷫網民：邊個畀錢邊個大晒

帖文引發網民熱議，網民的焦點全數落在樓主一句「價錢都合理」之上，大批網民直指樓主雖然稱自己有計算過家庭經濟狀況，沒有「偷錢」，但心態過於理所當然，畢竟出國留學動輒過百萬，絕非小數目：「你自己出錢先有資格講合理」、「邊個比錢邊個大哂」、「你幫你屋企計數，你講得呢句真係好恐怖」。

網民普遍認為，只要樓主年滿18歲，父母便沒有法律責任繼續撫養，父母的血汗錢也沒有義務全數奉獻給子女留學。有網民更嘲諷道，如果未經歷過社會洗禮，根本不會知道賺取120萬有多困難，直言「學生係一個職業？阿爸阿媽出糧畀你？」要求樓主戒掉「啃老」心態。

網民：一係靠自己 一係留港讀Master再出走

部分網民亦進一步為樓主提供實際的出路建議，指出既然父母不願出資，而樓主本身在香港亦已經手握 Conditional Offer（有條件取錄），倒不如先留港完成學士學位。在港升學期間可以努力兼職儲錢，或者爭取好成績拿獎學金，待將來報讀碩士（Master）時再靠自己出國，屆時學費負擔不但較輕，父母亦無權過問。

有網民亦提議樓主考慮歐洲其他學費較低廉的國家如法國，或者選擇Gap Year（空檔年）先投身社會工作一至兩年，自己賺取第一桶金再來談理想：「如果金錢唔係一個問題，你想追求咩生活靠自己努力追求比較好。」

來源：Threads

延伸閱讀：

JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生

JUPAS放榜前夕 港生DSE英文「炒車」2級竟獲台大法律「神科」取錄 網民列3大死穴狂勸退

DSE放榜「當年讀書好勁嘅人過成點？」引熱議 網民起底昔日學霸現況 揭人生真相

 

最Hit
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
影視圈
17小時前
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
影視圈
13小時前
中年好聲音4｜周志康奪MVP係最後高光時刻？  一舉動疑證遭淘汰  網民望樂易玲力挽狂瀾
中年好聲音4｜周志康奪MVP係最後高光時刻？  一舉動疑證遭淘汰  網民望樂易玲力挽狂瀾
影視圈
15小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：出去見識先知原本已好好
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：出去見識先知原本已好好
生活百科
16小時前
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
生活百科
18小時前
東張西望｜銀行精英沉船女技師借逾百萬  女方爆受邪教操控賣淫呃錢  主謀竟是年輕閨密？
東張西望｜銀行精英沉船女技師借逾百萬  女方爆受邪教操控賣淫呃錢  主謀竟是年輕閨密？
影視圈
12小時前
山頂豪宅怡園6100萬易手 買家為外科名醫之子金承威
山頂豪宅怡園6100萬易手 買家為外科名醫之子金承威
樓市動向
12小時前
網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王
網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王
影視圈
15小時前
司機自誇「揸的士」3大好處 入職僅1個月生活開支即大慳6成？ 網民：要顧客人感受夠自律
司機自誇「揸的士」3大好處 入職僅1個月生活開支即大慳6成？ 網民：要顧客人感受夠自律
生活百科
18小時前
大家樂黃埔分店結業！網民熱議離場原因 揭1情況指「唔可惜」？
大家樂黃埔分店結業！網民熱議離場原因 揭1情況指「唔可惜」？
飲食
20小時前