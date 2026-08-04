JUPAS明放榜 港生索130萬留英被拒公審父母：「明明價錢好合理！」網民鬧爆「啃老當提款機」｜Juicy叮

2026年度JUPAS（大學聯招辦法）結果明日（8月5日）公布，有應屆DSE考生卻因為父母拒提供逾百萬元，讓他到英國升學而與家人發生衝突，事件引發了一場關於「父母是否有義務供子女出國留學」的網絡大辯論。

欲赴英升學4年 父母拒付130萬

該名應屆考生在Threads上大吐苦水，開首便驚呼：「好恐怖，點解想去英國讀大學都可以比（畀）阿爸阿媽鬧，明明手續同價錢都合理，係咪自己的事自己做會好啲？」

據樓主透露，其家庭屬「中產」階層，早於中三時家人已口頭答應可以讓他到外國升學，早前甚至一度考慮全家移民波蘭，惟最終因細佬的國際學校監護人問題而作罷。樓主及後自行做足功課，選定英國消費較平易近人的城市列斯（Leeds），並計算出一年基礎課程加三年學士學位的總成本約為120萬至130萬港元，加上BNO簽證的便利，認為方案十分「穩陣」。

當樓主滿心歡喜向父母提出計劃，換來的卻是嚴厲指責，樓主指父母對歐美極度反感，樓主則希望透過到英國升學體驗另一種生活方式，對於父母堅拒讓他去英國留學感到悲哀。

「價錢合理」論辣㷫網民：邊個畀錢邊個大晒

帖文引發網民熱議，網民的焦點全數落在樓主一句「價錢都合理」之上，大批網民直指樓主雖然稱自己有計算過家庭經濟狀況，沒有「偷錢」，但心態過於理所當然，畢竟出國留學動輒過百萬，絕非小數目：「你自己出錢先有資格講合理」、「邊個比錢邊個大哂」、「你幫你屋企計數，你講得呢句真係好恐怖」。

網民普遍認為，只要樓主年滿18歲，父母便沒有法律責任繼續撫養，父母的血汗錢也沒有義務全數奉獻給子女留學。有網民更嘲諷道，如果未經歷過社會洗禮，根本不會知道賺取120萬有多困難，直言「學生係一個職業？阿爸阿媽出糧畀你？」要求樓主戒掉「啃老」心態。

網民：一係靠自己 一係留港讀Master再出走

部分網民亦進一步為樓主提供實際的出路建議，指出既然父母不願出資，而樓主本身在香港亦已經手握 Conditional Offer（有條件取錄），倒不如先留港完成學士學位。在港升學期間可以努力兼職儲錢，或者爭取好成績拿獎學金，待將來報讀碩士（Master）時再靠自己出國，屆時學費負擔不但較輕，父母亦無權過問。

有網民亦提議樓主考慮歐洲其他學費較低廉的國家如法國，或者選擇Gap Year（空檔年）先投身社會工作一至兩年，自己賺取第一桶金再來談理想：「如果金錢唔係一個問題，你想追求咩生活靠自己努力追求比較好。」

來源：Threads

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