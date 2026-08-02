JUPAS放榜2026｜8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮

2026年度大學聯招（JUPAS）正式遴選結果將於周三（8月5日）放榜，有2023年DSE僅考獲8分的網民，近日在網上發帖分享終於成功「逆襲」入讀香港理工大學（PolyU），其經歷引發網民熱議，不少人深受感動，直呼「太勵志啦」。

親揭細節：CGPA 3.2 殺入理大測量

樓主在帖文中感慨地寫下 「2023 dser 8分，最後都入到大學，真係好佩服自己」 ，並分享了自己的升學路徑：「由IVE FD —> IVE HD —> PolyU」（即基礎文憑升讀高級文憑，再銜接大學）。他憑藉個人經歷向一眾即將放榜的考生，特別是失意的同學鼓勵道： 「所以DSE唔證明啲咩 只要努力你都可以係大學生 Add oil everyone~」。

為了證明自己所言非虛，他更附上了一張來自香港理工大學的取錄通知截圖，通知標明他獲 「34480-SYL Conditional Offer」，署名為香港理工大學的「土地測量及地理資訊學系」。

有網民好奇他到底讀哪一科，樓主親自解畫，詳細列出自己的升學階梯：先入讀 「IVE Engineering FD （工程基礎文憑）」，再升上 「IVE Geospatial Science and Land Surveying （地理空間科學及土地測量高級文憑）」，最終以 Senior Entry（年長生/高年級入學）的身份，直接銜接上 「PolyU同一科」 的 Year 3。他更透露，在IVE成績須考獲 「3.2以上」 的 CGPA，至於數年IVE的學費大總共約 「6萬up左右」，最終能成功圓大學夢。

DSE低分生紛曬「逆襲」入U路線：11分考入PCLL

帖文在網上引發熱議，除了大量「恭喜」及「加油」的留言，更引來大批DSE低分的「同路人」分享自己最終能入讀大學的奮鬥史。

一位網民的經歷尤其震撼，他自言當年DSE僅得11分，但憑著毅力，由基礎文憑（FD）讀起，再上副學士（Asso），最終成功入讀法學士（LLB），現時更在修讀法律深造證書（PCLL），向著律師之路邁進，他感慨地表示：「都捱咗好多年，終於有成果。」

有網民問他是否讀相對容易的海外遙距課程（UOL），他回應說：「唔係UOL，當年有諗過UOL，但UOL易入難出，所以不了。」 其經歷令網民大讚：「11分做到lawyer，呢個真係幾震撼。」

條條大路通羅馬：7分做測量、9分讀社工

除了「11分律師」，有與樓主同為入讀理大測量系的網民分享：「我2017Dser，印象係Best5得7分，出咗去做野一段時間，然後3年前由Fd（基礎文憑）讀上HIDI（高級文憑），今年senior entry 入poly Surveying」，兩人更相認笑言「有機會上堂見」。

另一位網民則代朋友分享：「我學生dse9分，入嶺大asso（副學士），因太多人quit，所以順利上HD（高級文憑）轉酒店，最後升上degree(社工)poly」，前後花了5年時間順利畢業。

此外，有網民更大曬自己的終極升學履歷：「我當年Asso->HD->degree-> master->到而家讀緊博士」，甚至有「DSE 9分」的考生 「Fd（基礎文憑）> hd （高級文憑）> degree（學士）> Master（碩士） 已移英，英國IT9（從事資訊科技業）」，完美印證了網民的一句：「公開試成績，不能代表一切」。

網民擔心「一畢業就一身債」 樓主：有做兼職

不過，在一片正能量與「Respect」之中，雖然有網民認同「大學學位係向上流嘅入場劵」，但有悲觀的網民亦留言警告：「跟住你發現畢業即失業，就後悔做乜唔早兩年做嘢先」，有網民更點出升學的現實代價：「但係一畢業就會一身債」。

面對網民的熱烈討論，樓主亦有作出回應，他透露自己是由IVE的工程基礎文憑，升讀地理空間科學及土地測量高級文憑，並以高級文憑非聯招（Senior Entry）的方式，銜接上理大同一學科的學士課程。他表示自己早已在測量公司做兼職，因此「就算畢業出嚟都唔驚」找不到工作。

面對網民擔心「畢業即失業」的現實問題，樓主顯得相當淡定。他回應指自己「本身喺測量公司做緊兼職，所以就算畢業出嚟都唔驚」，展現出早有準備的成熟心態。

來源：_mo_.1204＠Threads

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