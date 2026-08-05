JUPAS放榜︱JUPAS取錄比例34%創近年新低 中大港大搶收全部狀元 各錄取12人

大學聯招（JUPAS）今日放榜，今年參與聯招人數達4.55萬人，較去年增逾2200人，學額競爭更見激烈，約1.53萬人獲聯招參與院校的資助學士學位取錄，比例約34%，較去年跌約兩個百分點，再創近年新低。另有4979人獲「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）取錄。今屆中學文憑試的24名狀元中，香港大學與中文大學各自錄取12人。

SSSDP取錄近5000學子

聯招申請結果今早9時公布。大學聯招處指今年共45545名聯招申請人，按年增2276人，增幅約5.3%；其中20598人獲聯招參與院校及SSSDP資助計劃院校課程取錄，佔申請人總數45.2%，較去年少114人，跌2.64個百分點。扣除教育大學的資助高級文憑學額後，約15355人獲八大及都會大學的學士學位取錄，取錄率約33.7%，較去年再跌約2.2個百分點。至於SSSDP資助的學士學位共取錄4979人，按年多75人，較去年增加約1.5%。

今屆文憑試共誕生24名狀元，香港大學與中文大學均透露取錄12人。中大指取錄4名「超級狀元」及8名狀元，全部均入讀「內外全科醫學士」及「內外全科醫學士（環球醫學領袖培訓專修組別）」課程。至於港大取錄的12名狀元，其中5名「超級狀元」及4名狀元入讀「內外全科醫學士（傑出醫科學人）」，其餘入讀社會科學學士（政治學與法學）及法學士，以及工商管理學學士（法學）及法學士課程。

中大指今年透過聯招取錄2855名本科生，除了狀元外，亦取錄14名考獲5科5**「榜眼」，其中13人讀醫，其餘一人修讀計量金融學及風險管理科學。以文憑試最佳5科成績計算，全港一半考獲5科5**或以上的尖子獲中大取錄，且有15個課程或專修範圍取錄學生達33分或以上，入學及學生資助處處長劉善雅稱，樂見中大繼續成為本地尖子的首選。港大則指今年逾半全港文憑試成績排名首1%的頂尖學生選讀港大，其中37人考獲最佳6科近48.6分，收生及國際生交流事務總監嚴志堅形容，錄取的整體成績是近十年最佳。

科技大學表示，今年聯招取錄1283名文憑試考生，收生成績最高的科目包括理學士（量化金融學）、國際科研、工商管理學士（環球商業管理）等，另近7成獲取錄學生符合獎學金資格，包括近50人取得「6星」或以上。理工大學指今年經聯招共取錄約1650名學生，當中約9成為Band A學生，指今年收生成績鼓舞，整體學生平均分數再創新高。

城市大學循聯招錄取約1600人，Band A佔約8成，共274名聯招學生獲頒「城大香港精英獎學金」。教大今年取錄約770名文憑試考生，與去年相若，Band A佔逾95%，平均收生成績理想。都大表示，預計最終經聯招入讀學生逾2500人，主要為Band A申請人。嶺南大學則指，相關數據將於稍後公布。

大學聯招處指今年共45545名聯招申請人，按年增2276人，增幅約5.3%；其中20598人獲聯招參與院校及SSSDP資助計劃院校課程取錄，佔申請人總數45.2%，較去年少114人，跌2.64個百分點。

本報教育組