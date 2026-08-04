JUPAS放榜2026｜無大學收點算？副學士男揭超狂逆襲路：入Asso靠這招零學費讀博士｜Juicy叮

2026年度JUPAS（大學聯招辦法）正式遴選結果將於周三（8月5日）上午9時公布，萬一派不到心儀大學，甚至名落孫山，如何是好？一名港男在網上分享了自己當年由「考唔到大學」跌落谷底，一路逆襲成為經濟學博士之路，為一眾徬徨的考生打下強心針，揭示了條條大路通羅馬，JUPAS絕對不是升大學的唯一道路。

跌落谷底再攀上博士之嶺 過來人：「我替你朝浪濤吶喊 青春怎會零創傷」

樓主在Threads帖文中交代了自己的背景：「我當年考唔到入大學，讀咗兩年副學士，最後入咗大學，讀完學士碩士博士，有冇咩想知？你問，我答你。」

除了背景交代，樓主更配上一段本港電影《哪一天我們會飛》的主題曲〈差一點我們會飛〉的歌詞：「仍然要相信 這裡會有想像 / 求時間變慢 不想迫於成長 / 未了願 我替你朝浪濤吶喊 / 聽聽有沒有被迴響 青春怎會零創傷」，勉勵應屆DSE生即使青春經歷過公開試的創傷，也要保持初心。

拆解翻身路徑：「太空」、港大再飛加拿大

帖文一出，不少網民紛紛好奇這位逆襲成功的樓主到底是何方神聖，綜合樓主在留言，原來他當年入讀了被俗稱為「太空」的港大附屬學院（HKU SPACE），其後成功銜接上香港大學（HKU）主修經濟學（Economics）。

大學畢業後，他憑藉對學科的濃厚興趣選擇繼續深造，有網民好奇讀博士的學費不菲應如何負擔，樓主回覆是靠「Full Scholarship（全額獎學金）」，並遠赴加拿大卡加里大學（University of Calgary）以GPA 4.0的滿分姿態完成博士學位，主要研究環保與勞動經濟學相關議題。

其他過來人分享逆襲之路

樓主的勵志經歷不但引來提問，更引出其他「過來人」分享逆襲之路，有網民留言指自己當年DSE只得12分，由幼稚園到中六都是「學渣」，輾轉到台灣及澳洲升學後才發覺自己熱愛經濟學，更在25歲確診ADHD（注意力不足過動症），最終亦憑努力走上學術之路。樓主聞言亦惺惺相惜地回應，指大家同屬經濟學的「通道中人」。

此外，大部份網民最關心的還是「錢途」與出路，有網民抵死問樓主：「最後做送外賣？」，有網民亦追問月薪數字以及「最後揾到食嗎？」。樓主大方透露自己現時從事教書工作，至於薪金則幽默回應：「夠食夠住啦。」

面對網絡上的各式留言，樓主亦展現出極高EQ，有網民以英文留言批評帖文旨在「博關注和炫耀（attention attracting and boasting）」，態度令人反感，樓主僅以一句「Thank you for your comment」輕鬆化解；有網民挑機問「野雞博士生？」，樓主亦笑著大方承認「係呀」，有網民搞笑發問考樓主博士知識「請問圓周率的第6767個數字是甚麼？」，樓主則幽默反擊：「我答你，你知唔知啱唔啱先？」

不過在搞笑留言背後，亦有網民坦言樓主的經歷是「知識改變命運」的好例子，有網民亦指，這位副學士男的逆襲之路，向所有即將面對JUPAS放榜的應屆考生證明了條條大路通羅馬真的不是一句廢話，只要找到自己的興趣，「無他，惟手熟爾」，終有一天也能走出屬於自己的康莊大道。

來源：Threads

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