JUPAS放榜｜獲派BU會計被阿媽狠鬧廿分鐘：「入非三大就低人一等！」揭母超狂背景全網震怒｜Juicy叮

今日（8月5日）是2026年度JUPAS（大學聯招辦法）正式遴選結果公布的大日子，莘莘學子寒窗苦讀多年，獲派大學學位本來是一件大喜事，但有應屆考生卻在社交平台Threads上大吐苦水，指自己「出咗offer之後我老母Ｘ咗我廿分鐘」，瞬即引發熱議，成為今日最火辣的放榜熱話。

揭母「CU PACC」超強背景 嫌BU會計低人一等

究竟考到甚麼學位要捱罵整整二十分鐘？樓主在回應網民留言時透露，這一切原來都是由長輩根深柢固的「三大情意結」所引發，樓主指出母親當年是香港中文大學專業會計學（CU PACC）畢業，一直對自己中大畢業生的身份感到自豪，甚至覺得擁有某種特權。

而樓主今次JUPAS獲浸會大學會計系取錄，結果不但沒有得到母親的祝福，反而換來狂風掃落葉式的指責，母親直斥樓主「非三大，落後咗一截，讀商科非三大第時低人一等咁」，更直言自己「接受唔到」，「佢一直好proud of佢cu grad有privilege（特權）...佢就覺得我bu好差咁樣...」。

有大學Offer竟遭家人嫌棄 網民圍爐：入UST工程一樣被罵

帖文一出引來大批網民留言為樓主抱不平，直言「書是自己讀的，家人的評價不是首要！」，甚至有網民毫不客氣地反問：「有offer都Ｘ？」、「關佢Ｘ事咩」。有網民則分析指「中大廢科都係廢，有d科非三大先勁......都2026，最緊要你自己滿意就得，時間長咗都唔到上一代講野」。

有網民與樓主情況一樣分享自己當年的慘痛經歷，指考入科技大學同樣令家人好傷心，因為長輩「唔明白大學個名比我讀果科工程重要」，荒謬程度令樓主也忍不住驚訝反問：「Ust都Ｘ？？」

過來人派定心丸：自己人生自己揀

對於這位虎媽認為非三大商科會「低人一等」的過時觀念，不少網民以自身經歷為樓主大派定心丸，一名理大工商管理系（Poly BBA）畢業生現身說法，直指踏入社會後其實「唔會差好遠，出嚟搵工冇乜人會咁在意，最緊要裝備自己」，這位網民更舉出同科同學最後也成功殺入「Big 4」做顧問、獲得高薪厚職的真實例子。

該網民語重心長地開解樓主，指長輩有時只是「用自己嘅人生經驗擺出一副恨鐵不成鋼姿態，出發點都係想你好姐」，勸樓主聽完就算，人生道路始終是自己選擇，「「自己人生梗係自己揀，唔讀書做紮鐵開判頭公司都一樣搵大錢，人哋嘅意見唔代表未來，聽下就算」。

長輩級網民暖心鼓勵：我幫你罵番佢

網民的反應千奇百趣，有網民似乎未看清前因後果，直接留言「幾好吖，恭喜你」，令正在谷底的樓主只能無奈地回覆一個「？」。同時也有長輩級網民留言力撐樓主：「老母點罵你，我應該同你老母年紀咁大，幫你罵番佢」。

一些網民又勸道：「力盡咗，對得住自己有餘，分數同有冇offer都扼殺唔到你確確切切嘅努力」，時代已經來到2026年，神科與名校光環未必再是人生唯一的通行證，與其糾結長輩的冷言冷語，不如放下心頭大石，「玩埋呢個暑假先」。

來源：iiilllllliiiiiiiiiiil＠Threads

延伸閱讀：JUPAS放榜｜大學Offer不及水電牌？過來人狠批盲追學位：15歲學手藝40歲變贏家 揭港人其實只敬「一樣嘢」