歐聯│英超隊16強成績差 下季第5個席位隨時不保 曼聯或受影響

足球世界
更新時間：12:06 2026-03-12 HKT
發佈時間：12:06 2026-03-12 HKT

英超隊在今季歐戰成績理想，原本可望成為本屆歐洲賽戰績最好的聯賽，來季額外獲得一個歐聯席位。然而6支英超隊在歐聯16強全部贏唔到，其中4隊翻盤機會不理想，若果多隊真的在此階段已下馬，英超的領先地位隨時被西甲和德甲取代，第5個歐聯席位拱手相讓，目前於英超排第3的曼聯，亦可能受到影響。

英超隨時被西甲、德甲趕過

在歐聯16強首回合展開前，英格蘭球隊以22.513分居系數榜首位；西班牙以18.031分排次席；德國就以18.000分排第3，英超大有機會藉歐洲賽表現而獲得額外席位，意味今季英超排前5都可以出戰歐聯。然而6支英超隊在首回合只有2和4負，根據歐洲足協的準則，在歐戰贏波、和波和晉級都有積分，歐聯比重最高，如果多支英超隊最終出局，西甲和德甲隨時後上超越他們，成為歐戰表現最佳聯賽而額外獲得一席。

第5位如無法出戰歐聯 曼聯或受影響

目前於英超排第3位、志矢重返歐聯的曼聯，亦受到影響。該隊與第4位的阿士東維拉同得51分，比第5、6位的車路士及利物浦多3分，其第3位並不穩固，如果在餘下9輪成績下滑，碰巧英超第又5無歐聯資格，隨時只能出戰次級的歐霸，或再低一級的歐協聯。

