歐聯｜哥迪奧拿否認排陣失誤 拒絕認輸下周主場全力反撲

曼城在歐聯16強首回合賽事中，作客班拿貝球場以0:3慘負皇家馬德里，晉級形勢岌岌可危。領隊哥迪奧拿賽後承認這是一個「糟糕的結果」，但他拒絕認輸，強調球隊會在下周回到主場勢必全力反撲。

哥帥：落後3球好過4球

面對皇馬中場費達歷高·華維迪（Federico Valverde）連中三元的帽子戲法，曼城防線顯得束手無策。若非門將基安盧基·當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）在下半場撲出雲尼斯奧斯（Vinicius Jr）的十二碼，曼城落後至四球處境可能會更加艱難。哥迪奧拿在賽後表示：「我想0:3總比0:4好。這是一個糟糕的結果，我們無法否認。我們難以控制攻守轉換。第一個失球的防守做得不好。所以是的，這是一個困難的結果。」儘管首回合落後三球，哥迪奧拿仍對次回合抱有希望，他說：「現在我們將前往倫敦對陣韋斯咸，然後下周在我們的球迷面前，我們會再嘗試。」哥帥亦否認了自己在正選陣容中派出杜古（Jeremy Doku）、薩維尼奧（Savinho）和安東尼·施美奧（Antoine Semenyo）三名翼鋒是戰術上的失誤，並對球隊創造出機會感到一絲安慰。

貝拿度施華承認前景黑暗

曼城隊長貝拿度施華（Bernardo Silva）則坦言，球隊未能取得作客入球，令晉級前景變得「非常黑暗」。他指出：「球隊未能控制好情緒，在失掉第一球後便失去了對比賽的控制。我們會從這場失利中學習，並在下週的比賽中抱著仍有機會的心態去戰鬥。」下周二，曼城將回到主場迎戰皇馬，屆時他們需要克服三球的落後劣勢，並面對可能傷癒復出的皇馬球星麥巴比（Kylian Mbappe），任務可謂極其艱巨。