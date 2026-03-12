歐聯｜夏維斯倒戈建功！末段射入12碼 阿仙奴 1：1 逼和利華古遜

阿仙奴在周三歐聯16強首回合，憑後備入替的夏維斯（Kai Havertz）在第89分鐘射入12碼，最終以 1：1 逼和母會利華古遜。「兵工廠」今季歐聯不曾落後的紀錄雖被打破，但保持不敗回到酋長球場。

上半場雙方表現相對謹慎，阿仙奴最具威脅的進攻在19分鐘出現，布卡約沙卡（Bukayo Saka）、祖利安添巴（Jurriën Timber）及約基利斯（Viktor Gyokeres）在前場打出漂亮配合，但加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）的勁射中橫楣彈出。雙方半場互交白卷。

安德烈治為利華古遜先開紀錄。美聯社

今場雙方踢法均硬朗，多番埋身肉博。美聯社

夏維斯為阿仙奴扳平。美聯社

阿仙奴下半場閃電失守

換邊後形勢大變，利華古遜開波後立即發動猛攻，先有泰利亞（Martin Terrier）頭槌被大衛拉耶撲出，及後的角球由阿歷斯基莫度（Alejandro Grimaldo）開出，隊長安特列治（Robert Andrich）在遠柱頂入，主隊先開紀錄。

落後的阿仙奴雖然佔據控球優勢，但未能做出太大威脅。比賽末段，領隊阿迪達換入夏維斯及馬度基（Noni Madueke）放手一博。戰至89分鐘，馬度基在禁區內被侵犯，球證直指12碼點。今場回歸母會的夏維斯頂住巨大壓力，冷靜地射破巴斯維治（Janis Blaswich）把守的大門，最終雙方踢成1：1。

阿仙奴魔鬼賽程將至

阿仙奴本周將回歸聯賽主場迎戰愛華頓，緊接著是下周二對陣利華古遜的次回合生死戰，再於下周末與曼城上演聯賽盃決賽。另一方面，利華古遜將於本周末主場迎戰班霸拜仁慕尼黑。