歐聯｜華維迪上半場「戴帽」 皇家馬德里主場3：0大勝曼城

足球世界
更新時間：06:46 2026-03-12 HKT
發佈時間：06:46 2026-03-12 HKT

儘管缺少了基利安麥巴比（Kylian Mbappé）與祖迪比寧咸（Jude Bellingham）兩大核心，皇家馬德里在周三的歐聯16強首回合大戰中，憑隊長費特歷高華維迪（Federico Valverde）上半場大演帽子戲法，最終主場以 3：0 大勝曼城，晉級8強形勢大好。

曼城本場開局表現尚算積極，但第20分鐘防線出現致命失誤。皇馬門將泰拔高圖爾斯（Thibaut Courtois）長傳發動進攻，曼城小將尼高奧萊利（Nico O'Reilly）判斷落點失誤，最後華維迪扭過出迎的門將基安盧基當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma），於窄角度射入空門先開紀錄。

夏蘭特全場無甚表現。美聯社
當拿隆馬救出雲尼斯奧斯的12碼。美聯社
華維迪上半場已連中三元。美聯社
華維迪是今場皇馬的贏波功臣。美聯社
當拿隆馬救12碼

領先後的皇馬繼續搶攻，戰至27分鐘，再由華維迪於禁區內冷靜地射入領先2：0。半場結束前，這名烏拉圭國腳展現秀麗腳法，在禁區內狹小空間將皮球挑過曼城後衛馬克古希（Marc Guehi），並凌空抽射破網，完成「帽子戲法」，助皇馬半場遙遙領先 3：0。

下半場曼城依然無力反擊，戰至60分鐘，當拿隆馬在禁區內撞跌雲尼斯奧斯祖利亞（Vinícius Júnior），球證直指12碼點。極刑由雲尼斯奧斯親自操刀，卻被當拿隆馬救出。之後雙方再無增添紀錄，皇馬以3：0大勝曼城，晉級形勢大好；次回合將於下周二深夜在曼城主場伊蒂哈德球場上演。

