歐聯｜車路士門將送禮致末段崩潰 作客2：5慘敗巴黎聖日耳門

更新時間：06:58 2026-03-12 HKT
發佈時間：06:58 2026-03-12 HKT

車路士周三在歐聯16強首回合經歷了戲劇性的一夜。「藍戰士」兩度落後兩度扳平，惟門將菲臘佐真遜（Filip Jorgensen）在末段出現致命傳球失誤，球隊士氣受到打擊，最終作客以2：5不敵巴黎聖日耳門，後者晉級機會高唱入雲。

巴黎聖日耳門晉級8強機會高唱入雲。美聯社
車路士門將佐真遜末段致命失誤成轉捩點。美聯社
奧士文尼迪比利今場攻入一球。美聯社
基華拉斯基利亞梅開二度。美聯社
比賽開局節奏極快，PSG在10分鐘便由巴特利巴高拿（Bradley Barcola）禁區內勁射先開紀錄。車路士隨後反擊，由馬路古斯圖（Malo Gusto）接應安素費南迪斯（Enzo Fernández）妙傳扳平。雖然金球獎得主奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）隨後透過反擊得手，助 PSG 再次領先 2：1，但下半場車路士再由安素費南迪斯把握對手失誤門前建功，追成2：2平手。 

佐真遜傳球失誤致失波

比賽的轉捩點在75分鐘出現，車路士門將佐真遜傳球失誤，皮球直接送給巴高拿，後者傳予域天拿（Vitinha）冷靜笠射空門入網。這球「送大禮」嚴重打擊車路士眾將士氣，隨後聖日耳門換入的基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia），後者先以一記招牌式的禁區邊遠射破網，補時最後一刻，他闖入禁區，輕鬆撞射入網，將比數改寫為5：2完場。兩隊將於下周二的次回合，於車路士主場史丹福橋球場再戰。

