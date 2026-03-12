歐聯｜阿仙奴下半場45秒閃電失守 阿迪達批球員無視賽前警告

阿仙奴在歐聯16強首回合 1：1 逼和利華古遜，領隊阿迪達賽後讚揚球隊在落後時展現的穩定性。但他對於下半場開賽僅45秒便因失誤導致失守感到非常不滿，直言球員無視了賽前的戰術警告。

阿迪達透露，教練團早已發現利華古遜在德甲頻繁使用開波即「閃電」進攻套路，並向隊員展示了相關影像資料。然而，阿仙奴下半場開賽即「斷片」，先被對方完成威脅頭槌，隨後更在角球防守中走甩對方隊長安特列治導致失守。阿迪達對此表示：「我們在下半場開局做了完全相反的事情（沒能加強施壓）。我們對開球細節關注不足，賽前明明討論過，我們為此付出了代價。」

阿迪達對球隊下半場閃電失波感到失望。美聯社

阿迪達在比賽中多番向球員提場。美聯社

夏維斯今場為阿仙奴保住不敗之身。美聯社

讚後備奇兵救世

雖然對先失球感到沮喪，但阿迪達對兩位後備球員的表現讚不絕口。馬度基（Noni Madueke）入替後立即改變了比賽節奏，並在比賽末段博得12碼；重返成名地的夏維斯（Kai Havertz）則頂住壓力操刀射入。阿迪達感嘆：「足球總是有這種奇妙的故事，夏維斯主射12碼時非常冷靜，這對我們極其重要。」

展望次回合，阿迪達強調目前晉級機會仍是五五波，但擁有主場優勢將是關鍵：「我們現在需要酋長球場的球迷展現出最佳狀態，助我們一臂之力。」