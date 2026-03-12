歐聯│「英超盛世」變「英超衰哂」 6隊全部贏唔到 阿仙奴、利物浦形勢較樂觀

6支英超球隊躋身歐聯16強創歷史，各界稱為「英超盛世」，豈料如今變成「英超衰哂」。周三出戰次回合的3支英超隊，成績最好已是作客1:1逼和利華古遜的阿仙奴；曼城造訪皇家馬德里就輸0:3；車路士遠征巴黎聖日耳門亦大敗2:5。連同周二的3隊同樣只有1和2負，6隊都贏唔到，當中僅槍手和利物浦的形勢較樂觀。

阿仙奴末段入12碼避過英超隊全敗

阿仙奴在歐聯16強抽好籤面對德甲第6位利華古遜，可是踢來並不輕鬆，全場僅得6次攻門，2次命中目標，更被主隊中場安德列治先開紀錄。幸好他們於末段靠翼鋒馬度基硬闖入禁區搏到12碼，倒戈的鋒將夏維斯主射中鵠，追和1:1，避過3支英超隊同日齊輸波的尷尬場面。

曼城、車路士同以3球之差大敗

曼城作客班拿貝球場作客陣容不整的皇馬，上半場被主隊中場費達歷高華維迪3次攻破大門遙遙落後，若非銀河艦隊鋒將雲尼斯奧斯祖利亞換邊後射失極刑，藍月輸得更慘，最終帶著0:3的劣勢離開。而車路士造訪聖日耳門，雖有馬路古斯圖和安素費南迪斯各入一球，兩度落後下追平，但主隊末段連入3球，藍獅大敗2:5。

6支英超隊2和4負

藍月和車路士同樣以3球之差見負，是歐聯史上首次兩支英格蘭球隊同一日以3球式以上的差距落敗，寫下不光彩一頁。而周二熱刺作客馬德里體育會亦大敗2:5；利物浦造訪加拉塔沙雷負0:1；紐卡素主場對巴塞隆拿被逼和1:1，6支英超隊在歐聯16強首回合都贏唔到，只有2和4負的劣績，由原本刷新歐聯淘汰賽同一聯賽最多代表紀錄，變成「英超衰哂」的局面。

槍手、紅軍逆轉機會較高

6隊之中，阿仙奴和利物浦次回合重返主場要逆轉晉級，難度不大。然而藍月、藍獅和熱刺同樣落後3球，對手又是實力份子，要翻盤不太樂觀。紐卡素造訪魯營球場要贏波而回，同樣不存厚望。

英超隊歐聯16強首回合賽果

球隊 賽果

利物浦 0:1負加拉塔沙雷(客)

熱刺 2:5負馬德里體育會(客)

紐卡素 1:1和巴塞隆拿(主)

阿仙奴 1:1和利華古遜(客)

車路士 2:5負巴黎聖日耳門(客)

曼城 0:3負皇家馬德里(客)

