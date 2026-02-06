體壇早報｜迪列治缺陣熱刺大戰 C朗罷踢遭沙特職警告
發佈時間：07:40 2026-02-06 HKT
車路士不敵阿仙奴於聯賽盃出局後餘波未了，主帥羅仙尼亞公開指控阿仙奴在賽前熱身時蓄意越界，批評對方缺乏基本尊重。轉會市場方面，前英格蘭國腳張伯倫加盟蘇超些路迪的進度已進入最後階段，有望以自由身重返英國球壇；而剛離開韓職的連格亦獲荷甲飛燕諾斟介，有望與昔日隊友、現任主帥尹佩斯在荷蘭重聚。
至於近期表現回勇的曼聯，暫代領隊卡域克透露中堅迪歷特傷勢較預期嚴重，將無限期缺陣，無法出戰即將對熱刺的大戰。沙特聯賽方面亦爆發風波，巨星C朗拿度疑因不滿資方將賓斯馬撥歸死敵希拉爾，認為資源分配不公而一度疑似罷踢，引來沙特職業聯賽官方發出強硬警告，強調沒有任何個人能凌駕於球會及制度之上。
沙特超｜不滿「大細超」罷踢 賽會警告C朗：無人能凌駕球會決定
英聯盃｜賽前熱身演火爆插曲 羅仙尼亞怒斥阿仙奴：完全唔識尊重！
