Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

體壇早報｜迪列治缺陣熱刺大戰 C朗罷踢遭沙特職警告

足球世界
更新時間：07:40 2026-02-06 HKT
發佈時間：07:40 2026-02-06 HKT

車路士不敵阿仙奴於聯賽盃出局後餘波未了，主帥羅仙尼亞公開指控阿仙奴在賽前熱身時蓄意越界，批評對方缺乏基本尊重。轉會市場方面，前英格蘭國腳張伯倫加盟蘇超些路迪的進度已進入最後階段，有望以自由身重返英國球壇；而剛離開韓職的連格亦獲荷甲飛燕諾斟介，有望與昔日隊友、現任主帥尹佩斯在荷蘭重聚。

至於近期表現回勇的曼聯，暫代領隊卡域克透露中堅迪歷特傷勢較預期嚴重，將無限期缺陣，無法出戰即將對熱刺的大戰。沙特聯賽方面亦爆發風波，巨星C朗拿度疑因不滿資方將賓斯馬撥歸死敵希拉爾，認為資源分配不公而一度疑似罷踢，引來沙特職業聯賽官方發出強硬警告，強調沒有任何個人能凌駕於球會及制度之上。

C朗拿度已復操，外界普遍認為他希望為事件降溫。（法新社）
C朗拿度已復操，外界普遍認為他希望為事件降溫。（法新社）
迪歷特自去年尾對熱刺後，便再沒有代表曼聯再上陣。（法新社）
迪歷特自去年尾對熱刺後，便再沒有代表曼聯再上陣。（法新社）
連加特上一支效力的歐洲球會為諾定咸森林。（法新社）
連加特上一支效力的歐洲球會為諾定咸森林。（法新社）
羅仙尼亞指阿仙奴教練團對車路士缺乏尊重。（美聯社）
羅仙尼亞指阿仙奴教練團對車路士缺乏尊重。（美聯社）

沙特超｜不滿「大細超」罷踢 賽會警告C朗：無人能凌駕球會決定

英超｜迪歷特傷情堪憂復出無期 卡域克：美臣蒙特會更早歸隊

英聯盃｜賽前熱身演火爆插曲 羅仙尼亞怒斥阿仙奴：完全唔識尊重！

轉會｜張伯倫有望重返英倫 勢以自由身加盟些路迪

轉會｜傳荷甲飛燕諾斟介 連格或回流歐洲與尹佩斯重聚

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
10小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
2026-02-05 08:00 HKT
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
22小時前
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
影視圈
12小時前
TVB「御用強姦犯」離巢6年暴瘦成「人乾」 近況曝光驚變側田網民憂心健康
TVB「御用強姦犯」離巢6年暴瘦成「人乾」 近況曝光驚變側田網民憂心健康
影視圈
9小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
黃金熱潮 菲傭姐姐也儲金 500元月供金會 首月收金米仔「So happy！」
投資理財
2026-02-05 06:00 HKT
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
18小時前