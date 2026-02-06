沙特超｜不滿「大細超」罷踢 賽會警告C朗：無人能凌駕球會決定

沙特職業聯賽（SPL）近日發出強硬聲明，不點名警告旗下巨星 基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），強調「沒有任何個人，無論其地位多麼顯赫，能決定所屬球會以外的決策」。此前有報導指，這名41歲葡萄牙球星因不滿資方「大細超」將好手全數撥歸競爭對手，而一度憤而罷踢。

風波起於本週一艾納斯（Al-Nassr）對艾利雅德的賽事，C 朗離奇缺席大軍名單。據葡萄牙媒體《A Bola》爆料，C 朗對球會背後的公共投資基金（PIF）感到極度不滿，主因是前皇馬隊友賓斯馬（Karim Benzema）在轉會窗結束前獲准從伊蒂哈德轉投死敵兼聯賽榜首希拉爾（Al-Hilal），而艾納斯在1月僅簽入一名伊拉克小將。C朗認為這種資源分配極不公平，嚴重削弱了艾納斯的奪冠機會。

C朗為艾納斯爭標重要一員。（法新社）

C朗拿度已復操，外界普遍認為他希望為事件降溫。（法新社）

C朗拿度疑不滿賓施馬加盟希拉爾而「罷踢」。（法新社）

賽會強硬回應：每間球會獨立運作

面對C朗的怒火，沙特職業聯賽發言人透過《BBC》回應，強調聯賽結構是建立在「每間球會獨立運作」的原則之上，招聘、支出及戰略決策均由各球會董事會自行決定。沙特超的發言人其後補充：「 C朗對艾納斯的成長有重要貢獻，但他必須理解，沒有個人能凌駕於球會。近期轉會活動反映了這種獨立性，一間球會選擇補強，另一間選擇不同方針，這均是獲批准財務參數內的決定。」

復操露轉機 周五戰伊蒂哈德成焦點

雖然罷踢傳聞滿天飛，但C朗在周三已上載回到艾納斯操練的照片，並配上象徵球會顏色的心形emoji，似乎有意令事件降溫。目前艾納斯在聯賽榜排第三，落後多踢一場、由賓斯馬領銜的希拉爾4分。艾納斯將在周五晚硬撼伊蒂哈德，屆時C朗會否重返正選將成為焦點。