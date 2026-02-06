轉會｜傳荷甲飛燕諾斟介 連格或回流歐洲與尹佩斯重聚

前曼聯球星連格（Jesse Lingard）結束韓國聯賽生涯後，有望重返歐洲主流聯賽。據外國傳媒報道，荷甲豪門飛燕諾（Feyenoord）正積極接觸這名自由身球員，若交易達成，連格將與昔日曼聯隊友、現任飛燕諾主帥尹佩斯（Robin van Persie）重逢。

告別韓職後獲支歐洲隊青睞

33歲的連格在去年12月正式離開效力兩季的FC首爾，在韓國期間共上陣67場，貢獻19個入球及10次助攻，證明自己仍具備戰鬥力。成為自由身後，連格吸引了來自英格蘭、意大利及荷蘭等多地球會的注意，包括英超的韋斯咸、狼隊，以及意甲的熱拿亞，均曾討論簽入這名前英格蘭國腳的可能。連格目前正進行個人特訓保持狀態，預計會在近期落實去向。

尹佩斯的兒子沙基於歐霸盃對貝迪斯中受傷。（美聯社）

連加特效力FC首爾2個球季，表現不過不失。（法新社）

連加特上一支效力的歐洲球會為諾定咸森林。（法新社）

尹佩斯受帥位及傷兵問題困擾

飛燕諾之所以急於簽入攻擊球員，與領隊尹佩斯目前的處境息息相關。尹佩斯在執教這支荷甲勁旅後，近期因接連負於聯賽榜首PSV燕豪芬，以及在歐霸盃不敵貝迪斯而出局，帥位面臨極大壓力。

雪上加霜的是，尹佩斯的19歲兒子、中鋒沙基（Shaqueel van Persie）在上周的歐霸盃賽事中因膝蓋韌帶受傷被抬出場，雖然最新診斷顯示無需動手術，但仍需長時間休養。在進攻火力受損的情況下，尹佩斯希望利用連加特的經驗及場上多面手的特性，協助球隊保住歐聯參賽資格。

雖然連格無需轉會費，但他對周薪的要求仍是談判中的最大阻礙。飛燕諾目前在聯賽排次席，落後榜首的PSV達17分，並且僅領先第3及第4位的奈梅亨和阿積士1分，但飛燕諾比奈梅亨踢多場，因此急需即戰力鞏固前3位置。若連格願意適度減薪，這名曾與尹佩斯在 2014年於曼聯共事的攻擊球員，將成為飛燕諾季尾衝刺的重要棋子。