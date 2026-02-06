Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

轉會｜傳荷甲飛燕諾斟介 連格或回流歐洲與尹佩斯重聚

足球世界
更新時間：06:17 2026-02-06 HKT
發佈時間：06:17 2026-02-06 HKT

前曼聯球星連格（Jesse Lingard）結束韓國聯賽生涯後，有望重返歐洲主流聯賽。據外國傳媒報道，荷甲豪門飛燕諾（Feyenoord）正積極接觸這名自由身球員，若交易達成，連格將與昔日曼聯隊友、現任飛燕諾主帥尹佩斯（Robin van Persie）重逢。

告別韓職後獲支歐洲隊青睞

33歲的連格在去年12月正式離開效力兩季的FC首爾，在韓國期間共上陣67場，貢獻19個入球及10次助攻，證明自己仍具備戰鬥力。成為自由身後，連格吸引了來自英格蘭、意大利及荷蘭等多地球會的注意，包括英超的韋斯咸、狼隊，以及意甲的熱拿亞，均曾討論簽入這名前英格蘭國腳的可能。連格目前正進行個人特訓保持狀態，預計會在近期落實去向。

尹佩斯的兒子沙基於歐霸盃對貝迪斯中受傷。（美聯社）
尹佩斯的兒子沙基於歐霸盃對貝迪斯中受傷。（美聯社）
連加特效力FC首爾2個球季，表現不過不失。（法新社）
連加特效力FC首爾2個球季，表現不過不失。（法新社）
連加特上一支效力的歐洲球會為諾定咸森林。（法新社）
連加特上一支效力的歐洲球會為諾定咸森林。（法新社）

尹佩斯受帥位及傷兵問題困擾

飛燕諾之所以急於簽入攻擊球員，與領隊尹佩斯目前的處境息息相關。尹佩斯在執教這支荷甲勁旅後，近期因接連負於聯賽榜首PSV燕豪芬，以及在歐霸盃不敵貝迪斯而出局，帥位面臨極大壓力。

雪上加霜的是，尹佩斯的19歲兒子、中鋒沙基（Shaqueel van Persie）在上周的歐霸盃賽事中因膝蓋韌帶受傷被抬出場，雖然最新診斷顯示無需動手術，但仍需長時間休養。在進攻火力受損的情況下，尹佩斯希望利用連加特的經驗及場上多面手的特性，協助球隊保住歐聯參賽資格。

雖然連格無需轉會費，但他對周薪的要求仍是談判中的最大阻礙。飛燕諾目前在聯賽排次席，落後榜首的PSV達17分，並且僅領先第3及第4位的奈梅亨和阿積士1分，但飛燕諾比奈梅亨踢多場，因此急需即戰力鞏固前3位置。若連格願意適度減薪，這名曾與尹佩斯在 2014年於曼聯共事的攻擊球員，將成為飛燕諾季尾衝刺的重要棋子。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
「娛圈大姐大」爆閨房樂：我人生第一次高潮就是他給的 籲女性用情趣用品為性需求發聲
影視圈
9小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
23小時前
TVB「御用強姦犯」離巢6年暴瘦成「人乾」 近況曝光驚變側田網民憂心健康
TVB「御用強姦犯」離巢6年暴瘦成「人乾」 近況曝光驚變側田網民憂心健康
影視圈
8小時前
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
李家鼎親認患病曝光最新狀態  影響食慾暴瘦：中咗招都唔知  拒搞80大壽望平靜度過
影視圈
15小時前
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
鄭俊弘「天使兒子」飛機拍椅背慘被公審：坐你前面人都癲  何雁詩高EQ反擊  結局神反轉大快人心
影視圈
10小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
前TVB男星林子博移英恐遇巨變？移民政策擬加辣斥：係咪要拆散頭家 首揭後路或「骨肉分離」
影視圈
17小時前
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
02:47
宏福苑五級火｜居民冀了解大火原因與維修成本：俾返間屋我 有災民點名林鄭需負責
社會
15小時前