英超｜迪歷特傷情堪憂復出無期 卡域克：美臣蒙特會更早歸隊
更新時間：07:16 2026-02-06 HKT
發佈時間：07:16 2026-02-06 HKT
曼聯暫代領隊卡域克（Michael Carrick）在周六對陣熱刺的賽前記者會上，帶來了關於後防核心迪歷特的壞消息。卡域克表示愛將的傷勢比預期嚴重；這名荷蘭國際已缺陣12場。
傷勢比預期嚴重 缺陣已逾兩個月
迪歷特最初被診斷為輕微背傷，原本預計只需休戰短時間，惟傷情反覆，至今已遠離賽場超過兩個月。卡域克證實，相較於迪歷特，另一名傷兵美臣蒙特（Mason Mount）的進展更為樂觀，更有機會率先歸隊，但蒙特仍會缺席周六主場迎戰熱刺的大戰。卡域克表示：「美臣會較早回來，他已經很接近了。至於迪歷特，他正在努力康復中，一步步改善，心態也很積極。」
卡域克迎戰舊東家
卡域克接替艾莫廉（Ruben Amorim）執教後取得輝煌開局，接連擊敗曼城、阿仙奴及富咸取得三連勝。他認為開局面對強敵反而有助球員集中精神：「開局賽程緊密，我們只能一步步走。剛開始的兩場硬仗讓整個團隊保持警覺和活力，現在我們對球隊的踢法和發展方向已經有了更清晰的藍圖。」
有趣的是，卡域克今仗將面對熱刺主帥湯馬士法蘭克（Thomas Frank），兩人季初曾於Amazon Prime的訪談節目中對談，當時卡域克是以主持身分訪問後者。卡域克憶述：「足球世界變化真快，當時我們聊得很愉快，他非常友善。作為曾經效力熱刺的球員，我對那裡有很好的回憶，但當你踏入曼聯的更衣室，你的心態就會徹底轉變。」
曼聯目前氣勢如虹，若能在缺陣迪歷特的情況下擊敗熱刺，將進一步加強卡域克在季後「坐正」的機會。
