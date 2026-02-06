英聯盃｜賽前熱身演火爆插曲 羅仙尼亞怒斥阿仙奴：完全唔識尊重！

車路士在聯賽盃4強不敵阿仙奴出局，賽後的焦點除了戰果，還有兩軍在賽前熱身時爆發的衝突。車路士領隊羅仙尼亞（Liam Rosenior）被鏡頭拍到在熱身期間對阿仙奴教練團大發雷霆，指控對方蓄意越界，干擾球隊準備。

賽前口角爆粗：這是車路士半場

根據《Sky Sports》捕捉到的現場畫面，羅仙尼亞在熱身時情緒激動，對著阿仙奴一方爆粗怒吼：「這是你們的半場，那是屬於我們的半場，給我待在那裏別動！」事緣阿仙奴教練團成員被指進入了車路士的訓練區域。羅仙尼亞事後解釋，足球比賽有其禮儀，雙方應各佔半場熱身，互不干涉，對方的行為已經直接影響到車路士球員及職員的預備工作。

車路士在聯賽盃4強不敵阿仙奴出局。（美聯社）

羅仙尼亞指阿仙奴教練團對車路士缺乏尊重。（美聯社）

羅仙尼亞在賽前熱身前要求阿仙奴教練團回到自己的半場內。（影䙌截圖）

斥阿仙奴越界 拒玩心理戰

羅仙尼亞指，雖然他非常尊重阿迪達及其團隊，但對於阿仙奴人員的舉動感到不可理喻：「我從不會要求我的球員或助教去入侵對方的領地，這關乎基本的尊重。那一刻，我認為他們並沒有給予我團隊應有的尊重。」他強調自己並非想玩甚麼心理戰，純粹是出於對足球規矩的堅持，「我當時可能語氣不夠客氣，但我必須確保我的球員能正常熱身。」

戰術保守惹負評

除了賽前的口角，羅仙尼亞今場的保守戰術亦飽受抨擊，特別是在需要入球的情況下表現消極。對於外界的質疑，他表示並不意外：「執教車路士必然會面對這些聲音。外界對我的戰術有什麼看法，不會影響我的決定。雖然結果令人失望，但面對阿仙奴這類主場強隊，我認為球隊的整體表現已經非常穩健。」

隨著聯賽盃出局，車路士將會收拾心情，將焦點轉回聯賽，準備本周末對狼隊的賽事。