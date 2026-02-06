Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

轉會｜張伯倫有望重返英倫 勢以自由身加盟些路迪

足球世界
更新時間：06:29 2026-02-06 HKT
發佈時間：06:29 2026-02-06 HKT

前阿仙奴及利物浦中場阿歷士張伯倫（Alex Oxlade-Chamberlain）有望重返英國球壇，轉戰蘇超些路迪。外媒指，蘇超勁旅些路迪與這名32歲前英格蘭國腳的談判已進入最後階段，雙方非常有信心達成協議。若進度理想，張伯倫最快可於周四接受體測並正式加盟。

去年8月與比錫達斯解約

張伯倫自去年8月與土超球會比錫達斯（Besiktas）協議解約後，一直處於自由身狀態。為了維持基本體能及狀態，他近期一直跟隨母會阿仙奴進行訓練。些路迪領隊馬田奧尼爾（Martin O'Neill）在周二的記者會上，大方承認對這名曾代表英格蘭上陣35次的中場球員極感興趣，並透露已與對方直接對話。奧尼爾評價道：「我真的很喜歡這名球員，雖然他缺乏正式比賽的體力，但基本的身體素質維持得很好。他對我們所提出的計劃感到非常興奮。」

張伯倫曾效力利物浦6個球季。（法新社）
張伯倫近年飽受傷患困擾。（法新社）
些路迪領隊奧尼爾是張伯倫選擇加盟的關鍵。（美聯社）

祖赫特成幕後說客

除了領隊親自招攬，些路迪名宿門將祖赫特（Joe Hart）亦發揮了關鍵作用。雖然他已退役，但他以好友身份向張伯倫極力推薦些路迪。奧尼爾笑言，雖然祖赫特並非代表球會官方游說，但兩人的私下對話顯然增加了張伯倫加盟的意欲。

由於些路迪即將在2月19日的歐霸盃淘汰賽附加賽，硬撼德甲球隊史特加（Stuttgart），而球員名單的註冊截止時間為周四午夜，為了讓張伯倫能披甲出戰歐洲賽，些路迪管理層正與時間競賽，務求在期限前完成所有法律文件。

些路迪添5新兵衝雙冠

些路迪在剛過去的1月轉會窗表現極為積極，已先後簽入5名新援，其中4人更是由馬田奧尼爾親自點名簽入。若張伯倫能順利加盟，他豐富的英超及歐聯經驗將成為些路迪衝刺雙線冠軍的重要拼圖。

