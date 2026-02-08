視后唐詩詠訪問古天樂睇到網民尷尬癌發作：好Kam 主持表現遭狠批 全程口窒窒兼問廢話？

古天樂出任電影版《尋秦記》總監製兼主演，港澳累積票房突破8,700萬，古天樂未有停下宣傳工作，近日亮相唐詩詠及練美娟網上頻道節目《絲打圍爐 》受訪，令唐詩詠表現極緊張，而練美娟則希望「高抬貴口」，引起不少網民討論。而唐詩詠的主持表現更意外成為網民焦點，引來不少批評。

唐詩詠親切稱呼「天樂」

唐詩詠在節目開始就以熟絡的口吻以「天樂」稱呼古天樂，練美娟聞言反應極大反問：「天樂係得你咁嗌，我未聽過有人咁叫佢。」唐詩詠解釋：「我諗住親切啲，你覺得好唔好？」獲古天樂溫柔表示：「好呀，好呀，正呀！」

唐詩詠與古天樂雖然曾為TVB效力，但二人首次合作卻在電影中，唐詩詠自爆當時合作感到十分害怕，比今次的訪問緊張百倍，還試過致電陳國邦求救：「我好緊張點算，直頭想喊。」古天樂多向唐詩詠求證：「只係打畀陳國邦？」再笑言：「真係SILLY！」

古天樂鍾意睇喜劇

被唐詩詠問到自己屬於慢熱還是熱情的人？古天樂笑指似「speed dating」的對白，之後練美娟建議先進行小遊戲，才繼續聊天。古天樂順水推舟道：「我鍾意，你唔玩遊戲，我唔開心添。」古天樂被問到喜歡「喜劇」還是「科幻電影」時，選擇「喜劇」：「拍就好難，反而科幻片容易處理，喜劇要情景啱，時間啱，演員明白嗰場戲，然後跟住發揮。但有時演員可能唔明，未必會演繹到，所以好講求演員嘅轉數，同對手默契，臨場發揮，好多嘢冇得預設。我哋以前嘅喜劇叫搞笑，笑其實唔使搞，係自然而生，係個人幽默。」練美娟直言沒想到外表冷酷的古天樂鍾意睇喜劇，他笑說：「你估唔到嘞！」

唐詩詠搵古天樂牽紅線

三人在節目中不時舉杯飲香檳，古天樂難得全程心情放鬆，與唐詩詠及練美娟開玩笑。被問到化妝問題，古天樂表示如果可以不化妝，就不會化。練美娟認同工作時要化妝，平時就不化，反問唐詩詠時，對方表示有約會就會化妝，卻遭練美娟搶白：「妳仲有dating咩？」唐詩詠被古天樂出言維護：「你口下留情喎！」又問練美娟：「今日攻擊對象係唐詩詠？」又捉住唐詩詠隻手問：「你有冇對象呀？」唐詩詠即叫古天樂介紹。

在「肥」與「脫髮」二選一中，古天樂認為「兩樣都必然會發生」，但因為多年來沒有暴肥問題，古天樂則認為脫髮是不能避免，不妨一試借助科技幫忙。至於戴假髮，古天樂表現抗拒：「以前拍古裝，好怕黐頭套，即係生活上，用一啲嘢笠住自己個頭，好辛苦。」而他在電視劇《尋秦記》中，因是現代人穿越，故不用黐頭套。

古天樂安撫緊張唐詩詠

談到入行至今曾推出兩首Hit歌《今期流行》、《天命最高》，古天樂二選一時先呷一口香檳：「梗係《天命最高》，難得有一首歌，大家開玩笑又好，或黑歷史又好，試問有邊一首歌，大家喺廿幾年後仲記得？仲要連舞步都記埋，我見近期YouTuber將介紹產品嘅節目定名為『今期流行』。你問我有冇一首劇集主題曲可以咁樣？仲可以喺網絡二次創作成第二種語言，包括泰文、法文、韓文，同有埋mv。我好感恩，人生裡頭出現過《今期流行》同《天命最高》。」

唐詩詠追問有沒有想過有第三首經典歌，古天樂反問：「你有咩高見？」唐詩詠即口窒窒未能即時作出反應，古天樂便安撫對方：「唔使驚，唔好騰。」唐詩詠才解釋：「其實想問有冇新歌？」古天樂承認有，又叫大家拭目以待，還應唐詩詠的要求哼兩粒音。兩位主持獲古天樂應要求開心表示：「夠喇！女人好易氹，我哋好開心。」

古天樂戒甜食十多年

古天樂曾傳一日只食一餐，他透露自己好喜歡食甜，但在家中不會食甜品，而且已戒掉汽水。古天樂解釋戒甜食十多年的原因：「甜真係對身體唔好，容易有炎症，但偶爾都要食吓。我覺得人天生有五味感覺，唔可以cut咗其中一樣，人生裡頭都有甜酸苦辣。甜對身體係唔好，但唔係夾硬cut咗，應該保留少少。以前唔飲汽水，近兩、三個星期都會飲吓。」

被唐詩詠問到人生至今最甜的一件事時，古天樂一臉無語望住對方，才表示：「只要我咁樣唔出聲，佢就會自己答。」唐詩詠問：「又話會答任何問題。」古天樂比起游水更喜歡跑步，但好少出街跑，又笑言自己「潛水」比較叻。古天樂指游水、跑步都是肌肉鍛鍊，潛水是另一個世界，而世界會變得好靜，裡面好似完全無聲，似去外太空一樣。

古天樂沖涼只用3分鐘

當唐詩詠追問：「你本身自己一個人，係咪都係鍾意自己一個人多啲？」古天樂似被觸發笑點，笑到彎腰道：「呢個問題好深奧，都好哲學。」又指唐詩詠好搞笑。唐詩詠繼續認真問：「咁你鍾意一班人定獨處多啲？」古天樂認為在不同場合會有不同相處方式：「即在好開心嘅慶功宴，我唔可以話，唔得，我要五分鐘獨處。」

對於有人喜歡在洗澡時思考，古天樂表示不會，又自爆沖涼只用3分鐘時間，令唐詩詠及練美娟大感意外並問：「乾唔乾淨？」古天樂反問二人：「我唔知點去證實乾唔乾淨，我就覺得好乾淨，點呀？」

提到電影版《尋秦記》中項少龍有三位紅顏知己，古天樂直言如果要揀一個人長期相處：「隨住大家經歷、年紀增長，相處都會一直改變，所以唔可以揀到一個答案。」不過古天樂自揭女仔有幽默感較吸引：「我都好少見女仔幽默，不過都有嘅，（吳）君如就係，我哋兩家嘅阿媽friend到不得了，點會夾唔到。兩家人嘅爸爸又認識，係世交。其實君如最強嘅幽默感，就係咩都笑一餐，可以坐喺度笑15分鐘。」

古天樂自我管理嚴格

被問到是否鍾情「愛笑嘅女仔」？古天樂承認不錯：「幾好㗎，我覺得當一個人會笑，起碼係正能量，不過宣萱並唔幽默，但正能量，咩事都會開心。如果做訪問，佢係隔籬會好嘈。」古天樂又指宣萱相處好簡單，雙方沒有對對方是異性，而圈中好友男的是劉青雲，女便是宣萱。

問到古天樂「最核心問題」有甚麼要戒？古天樂以哲學角度分析：「有日有人同我講，你連自己都管理唔好自己，點管理自己嘅人生，即係點管理自己間公司。我覺得唔係用戒，而係點去管理，剛才話甜嘢都會食少少，淺嚐都可以。管理係一件事，戒係一件事，即唔好沉迷賭博，唔好吸毒，要戒。所以你問得好，呢個問題有水準。」

古天樂父親家教好

古天樂自爆家教嚴，從小已十分自律：「爸爸細個教得好好，他經常講，好心啦！少說話，多做事。做唔到就唔好講，所以少說話多做事最緊要，做咗幾多，人哋係會睇到，係人哋話畀我聽。」古天樂慎言外，對選擇朋友亦十分謹慎：「去到我呢個階段，我都諗咩係朋友呢。」唐詩詠解釋「朋友定義」，古天樂又讚主持：「而家氣氛好似《今夜不設防》。」練美娟開心表示覺得自己表示有水準。

古天樂丟訪問稿

練美娟尾聲時感謝古天樂口下留情，古天樂爆料在訪問前，已將二人預備的提問紙丟掉：「唔好有框㗎！咪問得幾好。」又叫兩位主持要緊記「相信」：「你要相信所有嘢，都係由你自己產生。」

不少網民睇完節目，在threads掀起討論：「左邊主持好Kam喎」、「同佢做訪問其實幾緊張，怕問錯嘢」、「最真，佢好似好保護唐詩詠」、「佢好禪I like it」、「睇完呢個訪問，古老闆確實係一個高維度嘅人類」等。

