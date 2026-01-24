傳TVB將重播古天樂經典劇《尋秦記》！播出時間疑曝光 電影票房告捷向破億大關邁進

《尋秦記》電影版上映後掀起熱潮，票房走勢凌厲，有望衝破億元大關。為滿足廣大影迷的期待，總監製古天樂透露正計劃推出「加長版」，將補完近20分鐘的刪減劇情。而近日亦有傳TVB將計劃於農曆新年的大年初一凌晨時段，重播2001年的經典台慶劇《尋秦記》，接檔近期深夜重播中的《名媛望族》。

傳TVB將重播劇集《尋秦記》

傳聞TVB安排重播劇集《尋秦記》，此舉被視為回應廣大劇迷的熱切期盼，網民對此反應熱烈，紛紛稱其為最應景的「賀歲劇」，準備在新年期間重溫項少龍的經典故事。這股懷舊熱潮的再起，與近期《尋秦記》電影版的巨大成功密不可分。由總監製古天樂傾力打造的電影版，上映後票房勢如破竹，正向「破億大關」邁進。

隨著電影版票房告捷，以及經典劇集版的強勢回歸，這股「尋秦熱」預計將在新年期間達到頂峰。無論是資深劇迷的「溫故知新」，還是新觀眾的初次觀賞，電影與劇集的雙重出擊，勢必將再度掀起一股銳不可擋的追劇狂潮，讓《尋秦記》再度成為城中熱話。

