古天樂談做電影辛酸：香港市場不足以歸本 唔想「部部蝕」想盡辦法 冀為香港影壇換血定下死線

古天樂近日接受YouTube頻道「SpotiTalk」訪問，深入剖析了電影版《尋秦記》背後不為人知的故事，並分享了他對香港電影未來的憂慮與期望。對於外界戲稱《尋秦記》電影版因久未上映而成為「都市傳說」，古天樂坦言，一部電影的誕生牽涉眾多因素，並非外界想像的那麼簡單。他首度披露，電影光是劇本就曾多達10個版本，其中包括一個令人意想不到的「太空船版本」，甚至有機械人出現。

杜琪峯團隊劇本太複雜被擱置

古天樂亦證實，杜琪峯與韋家輝的「銀河映像」團隊也曾交出過一個版本的劇本。他形容該版本「宿命感」極強，充滿了「因果」關係的探討，雖然劇本非常精彩，他亦非常喜歡，但考慮到與電視版的感覺相去甚遠，最終未獲採納。他強調，現在的版本回歸初心，就連拍攝方式亦使用了電視拍法。古天樂表示雖然沒有採用「銀河映像」團隊的劇本，但亦特別嗚謝他們的付出，另外亦提到導演爾冬陞也在劇本上給予很多意見。他說：「爾冬陞喺後期，佢最後把關幫我睇一次。因為佢經驗多啲，指導性啲，佢畀啲咩格數……跳返 part 兩格啊，有啲會話『呢句對白唔得，要配過』，或者『呢句對白唔好擺喺呢度，調一調好啲』，佢好清楚呢啲嘢。同埋佢睇完之後，都會有個答案俾我哋，話『呢部戲，得喎』，佢都有個標準嘅答案畀我哋。」

古天樂嘆上映困難重重

對於主持人引述坊間說法，戲稱《尋秦記》電影版是「都市傳說」，古天樂解釋，電影延遲上映並非單純製作問題，更多是出於市場策略的考量。他說：「我再講一次，點解你哋成日話《尋秦記》又擺到幾時，我哋唔係……香港個市場其實唔可以support 到我去歸本，OK？我必須要有其他市場配合，尤其係內地市場啦。你要睇返我哋排（檔期）嗰陣，我哋香港都有個指定大檔啦，包括農曆新年啊、暑假檔啊，內地都有㗎。但內地嗰個檔期，一個禮拜可能上十部戲，我仲要睇返個檔期嘅競爭對手係咩先得㗎……你明知有部戲個競爭對手勁到咁，你擺埋去……即係等死，所以唔好成日話『哎呀，又變都巿傳說』，你知唔知我哋面對緊乜？可能只係排檔期……我哋想話攞準映證，咁係咪又攞到呢？攞到係咪又上到，上到我哋點樣配合個宣傳呢？」

古天樂直言做電影製作、統籌等其實好被動，不僅要推廣香港電影，更重要的是不蝕本。他說：「我哋做電影，如果真係冇得賺、冇錢，我點拍下一部呢？即係部部蝕，拍十部蝕十部，到時我個人就真係『都市傳說』喇！」他直言，特別是近年全球經濟不景氣，直接影響電影票房，「現在的市場可能只有三年前的一半。」他無奈表示，這令發行和上映日期的選擇變得異常困難和被動。

江華親解缺席尋秦記電影版之謎？

古天樂冀為影圈換血

作為演藝人協會會長及天下一電影創辦人，古天樂毫不諱言他對香港電影圈的擔憂。他表示，自己一直努力為業界「換血」，引入新思維和新的製作模式。主持人引述他早前的言論，指古天樂曾表示如果2028年至2030年都未能成影圈「大換血」，問題將會更多。他表示：「一個心臟要有幾條血管㗎嘛，但條血管『塞』咗呢，好快死㗎！」因此他努力在台前幕後提攜新一代電影人。對於有網民指《尋秦記》電影版上映拯救到香港電影市場，他直言：「唔會一部戲救返個市場㗎，係一定要好多部戲先救得返個市場。其實唔係好多部戲，係要將我哋下一代嘅理念帶出嚟，下一代一啲新嘅諗法帶出嚟。」

在訪問中，他特別提到了美國獨立電影公司A24，並對其大加讚賞，認為A24的成功證明了電影不一定需要龐大成本，其勇於嘗試多元化題材和獨特風格的模式，正是他希望為香港電影尋找的新方向。

古天樂拒絕公開點名捧後輩

古天樂當年被張國榮點名大讚，呼籲大家多留意他的表現，被視為提攜後輩。而當被問及是否有看好的後輩值得推薦時，古天樂則拒絕點名。他強調，自己一直有在私下給予後輩機會，無論是幕前還是幕後，他都有發掘和培養有潛力的新血，以實際行動支持香港電影的傳承。

