古天樂開Threads帳戶一日吸21萬粉絲 同網民瘋狂互動開放講發育？第一個追蹤「老婆」

電影版《尋秦記》自上映以來票房大收旺場，主角的古天樂（古仔）近日亦緊貼潮流進駐年輕人最愛的社交平台Threads，以「古天樂Louis Koo」開立新帳號網民互動，但卻被網民質疑是PR團隊，古天樂即「上水」拍片澄清，帳號開設僅一天已超過21萬粉絲關注！

吳肇軒向老闆古天樂挑機

「新手」古天樂開設帳號，戲中「老婆」宣萱成為古天樂第一個「追蹤」，但亦有網民質疑帳號非古天樂本人：「肯定係PR圑體用佢自己用小號巡視啦！」而隸屬他旗下公司的藝人吳肇軒亦斗膽挑機留言：「圖都冇張，點信你係古天樂呀，我都係古天樂呀！」古天樂見字即時「做嘢」，除了回覆留言說：「估到你哋唔信，好彩影低咗。」然後再親自拍短片以正視聽，片中的他身穿黑西裝正在錄手機語音，並以《明日戰記》的對白霸氣回應：「PR圑隊就係我，我就係PR圑隊，我問你死未？！」其後古天樂亦追蹤了他，令吳肇軒十分驚喜，並即晒命寫道：「今次我話我贏咗99%。香港人，你哋駁我唔到喇啩？」古天樂再回覆：「Follow返你，但借一借你個位問吓大家，我第一條寫咩好＠siuhinng你都要答！」

相關閱讀：《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？

古天樂60「入定」慶祝票房大收

為慶祝「新帳營業」，古天樂於昨日（12日）終於發出第一篇帖文，並寫上60個「入定！」再加上一句「紀念我今日入定threads!（大家可以估下第一個post入面仲有咩玄機）利申：估中無獎」。發文一出，隨即引來一班網民玩競猜遊戲，但卻很快就有人猜中他所指的60個「入定」，原來是6,000萬票房的意思！此外，有網民上載古天樂入行初期的yes卡簽名，並表示：「原來古天樂以前個簽名無咁長」，古天樂搞笑地回覆：「只不過以前簽嗰個名未發育！」。

相關閱讀：尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途