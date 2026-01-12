Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古天樂開Threads帳戶一日吸21萬粉絲 同網民瘋狂互動開放講發育？第一個追蹤「老婆」

影視圈
更新時間：20:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：20:00 2026-01-12 HKT

電影版《尋秦記》自上映以來票房大收旺場，主角的古天樂（古仔）近日亦緊貼潮流進駐年輕人最愛的社交平台Threads，以「古天樂Louis Koo」開立新帳號網民互動，但卻被網民質疑是PR團隊，古天樂即「上水」拍片澄清，帳號開設僅一天已超過21萬粉絲關注！

吳肇軒向老闆古天樂挑機

「新手」古天樂開設帳號，戲中「老婆」宣萱成為古天樂第一個「追蹤」，但亦有網民質疑帳號非古天樂本人：「肯定係PR圑體用佢自己用小號巡視啦！」而隸屬他旗下公司的藝人吳肇軒亦斗膽挑機留言：「圖都冇張，點信你係古天樂呀，我都係古天樂呀！」古天樂見字即時「做嘢」，除了回覆留言說：「估到你哋唔信，好彩影低咗。」然後再親自拍短片以正視聽，片中的他身穿黑西裝正在錄手機語音，並以《明日戰記》的對白霸氣回應：「PR圑隊就係我，我就係PR圑隊，我問你死未？！」其後古天樂亦追蹤了他，令吳肇軒十分驚喜，並即晒命寫道：「今次我話我贏咗99%。香港人，你哋駁我唔到喇啩？」古天樂再回覆：「Follow返你，但借一借你個位問吓大家，我第一條寫咩好＠siuhinng你都要答！」

相關閱讀：《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？

古天樂60「入定」慶祝票房大收

為慶祝「新帳營業」，古天樂於昨日（12日）終於發出第一篇帖文，並寫上60個「入定！」再加上一句「紀念我今日入定threads!（大家可以估下第一個post入面仲有咩玄機）利申：估中無獎」。發文一出，隨即引來一班網民玩競猜遊戲，但卻很快就有人猜中他所指的60個「入定」，原來是6,000萬票房的意思！此外，有網民上載古天樂入行初期的yes卡簽名，並表示：「原來古天樂以前個簽名無咁長」，古天樂搞笑地回覆：「只不過以前簽嗰個名未發育！」。

相關閱讀：尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
8小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇
前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇
影視圈
11小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
6小時前
林婷婷結婚丨林婷婷學霸老公李天耀「鑽石級履歷」大公開 同為TVB主播 精通設計、木工、電影製作
林婷婷結婚丨林婷婷學霸老公李天耀「鑽石級履歷」大公開 同為TVB主播 精通設計、木工、電影製作
影視圈
8小時前
天眼直擊2分鐘神偷細節 光頭賊左𥄫右𥄫猖狂偷小巴司機手機 得手後竟然細心做一事｜Juicy叮
01:21
天眼直擊2分鐘神偷細節 光頭賊左𥄫右𥄫猖狂偷小巴司機手機 得手後竟然細心做一事｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「香港霸氣影后」闊綽寵愛內地小鮮肉？ 豪花數十萬包K房親密接觸 曾送30萬大禮益契仔
「香港霸氣影后」闊綽寵愛內地小鮮肉？ 豪花數十萬包K房親密接觸 曾送30萬大禮益契仔
影視圈
7小時前
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
飲食
8小時前