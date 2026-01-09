《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？

由經典劇集改編的電影《尋秦記》在香港上映後氣勢如虹，票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港賣座冠軍寶座。然而，相較於高達3.5億港元的製作成本，外界普遍擔心電影將面臨蝕本風險。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一人以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是「零片酬」出演，引起熱議。

林峯片酬成香港演員之首

根據曝光的片酬資料，作為電影版靈魂人物及投資者，古天樂本次不收取任何片酬，其回報將與最終票房收益掛鉤。在一眾香港演員中，飾演嬴政的林峯以200萬港元成為片酬最高者。

至於其他原班人馬，「老婆團」宣萱和郭羨妮的片酬分別為150萬及80萬港元，滕麗名則為50萬港元。已故的廖啟智先生當時為友情客串，拍攝三日，古天樂為表心意贈送了6.6萬港元的紅包。而令人意外的是，內地演員白百何，就收取天價1,500萬人民幣居首。

《尋秦記》主要演員片酬一覽：

演員 片酬

白百何 1500萬人民幣

林峯 200萬港元

宣萱 150萬港元

苗僑偉 100萬港元

郭羨妮 80萬港元

吳樾 50萬人民幣

滕麗名 50萬港元

張繼聰 50萬港元

陳國邦 15萬港元

朱鑒然 15萬港元

洪天明 10萬港元

古天樂 0港元 (參與票房分紅)

白百何為何能問鼎「片酬王」？

最令人意外的是，內地女星白百何的片酬高達1500萬人民幣（約1630萬港元），不僅是香港演員片酬最高的林峯的八倍之多，更遠超所有主演。分析指出，白百何之所以能獲得天價片酬，全因她在內地市場強大的票房號召力。自2009年起，白百何便憑藉多部作品成為內地最炙手可熱的一線女星。她主演的電影如《失戀33天》（票房3億人民幣）、《捉妖記》（票房24.36億人民幣）及《捉妖記2》（票房22.37億人民幣），均是票房大獲成功的保證。對於高成本的合拍片而言，邀請她加盟無疑是為了撬動龐大的內地市場。

《尋秦記》內地票房受壓

儘管《尋秦記》在香港表現出色，但其在內地市場的票房之路卻充滿挑戰。電影在內地公映8天，票房為1.97億人民幣，但同期面臨《阿凡達3》和《瘋狂動物城2》等好萊塢大片的強力碾壓，加上國產懸疑片《匿殺》的分流，導致其排片率始終維持在18%左右，難以創造爆發性的票房成績。

《尋秦記》全球總票房預測僅4.5億

根據目前的走勢，內地市場對《尋秦記》的最終票房預測約為3.05億人民幣。綜合計算，加上香港預估的1億港元（約9200萬人民幣）、英國、馬來西亞、新加坡等地已貢獻的236.9萬美元（約1656萬人民幣），再算上其他東南亞市場的潛在收益，電影的全球總票房預計落在4.5億人民幣（約4.9億港元）左右。

