尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途

由古天樂總監製兼主演的電影《尋秦記》票房成績寫下歷史新頁，截至1月6日，港澳累計票房錄得$48,469,960，「項少龍」古天樂曾揚言若票房數字再創新高，不排除安排加長版上映，回饋一眾影迷。雖然今次加入了不少新角色，但電視版的原班人馬上陣，實在勾起不少觀眾的集體回憶，上映以來製造了不少話題。

鄧一君淡出仍與古天樂保持聯絡

在電視版《尋秦記》的第一集，「項少龍」古天樂因為想挽回女朋友「秦清」郭羨妮的感情，答應富商「李小超」鄧一君同「烏博士」廖啟智的邀請，乘搭時光機穿越去秦朝而改寫了一生，到了電影版《尋秦記》，「李小超」鄧一君和「烏博士」廖啟智亦有出現，鄧一君在2005年退出娛樂圈轉投保險業，不過兩人依然保持聯絡，感情相當深厚。

鄧一君曾被哥哥張國榮點名大讚

「童星」出身鄧一君9歲開始在港台演出教育電視，其後參演多齣電影及電視劇，1994年《記得...香蕉成熟時》憑「香蕉仔」楊醒波一角，獲提名金像獎「最佳新演員獎」，其後加入TVB拍劇，首部演出的劇集是《五個醒覺的少年》，不過要數代表作，當中必定包括《烈火雄心》。鄧一君在《烈火》劇中挑戰演智障少年「劉海寶」，古天樂飾演二哥「劉海柏」，這段兄弟情感動了許多觀眾，二人在戲外成為好友，鄧一君更曾被哥哥張國榮點名大讚，他曾公開表示看好「雙古一鄧」三位新人，「雙古」指的是古天樂和古巨基，而「一鄧」就是指鄧一君。不過鄧一君在2004年拍完無綫劇集《情迷黑森林》後，便退出娛樂圈，索性轉跑道投身保險業。

鄧一君退出後與古天樂仍保持聯絡

退出後鄧一君依然與古天樂保持聯絡，在2019年於油麻地開設車仔麵外賣店時，好友古天樂亦親自試食給予意見：「佢嗰日當日行程好忙，但都抽咗10分鐘時間去舖頭，試食咗咖哩魚旦同燒賣，為免引起哄動，佢全程企喺舖頭內。」不過因為營運成本及疫情等因素，鄧一君蝕了約200萬離場，之後專心回到財務策劃本業。後來古天樂親自邀請鄧一君演出，鄧一君曾透露自己有份客串拍攝了幾日戲，有幾場主線戲都落在二人身上，他多謝古天樂給他過戲癮的機會，但多年無拍戲演出時感到緊張和有壓力，若日後古天樂再找他拍戲，只要是古天樂開到聲，他一定會幫忙的。今次鄧一君驚喜現身，身形確實脹了不少，但依然勾起昔日回憶。

鄧一君表示2003年沙士最難捱

鄧一君曾表示2003年沙士係最難捱的一年，全年都無收入，需要賣車來維持生活費，於是把心一橫決定離開娛樂圈，轉行投入保險業，一切都要從頭開始，報讀相關課程裝備好自己，他曾說：「我有啲管理嘅技巧唔夠，咁就自己去進修工商管理，讀咗個master，而最厲害係呢個『CFP認可財務策劃師』，全香港得三、四千個人有。」鄧一君還覺得做演員要講際遇和運氣，有可能你做十年都唔得，變咗做茄喱啡。最主要都係生活問題，想買車買樓，又想結婚生小朋友，樣樣都係錢。但我嗰陣每個月得兩三萬，自己又會同身邊人比較，點解我待遇差？太多不明朗因素。但做保險唔同，只要你夠勤力，肯用心就會做得好。咁我諗自己人緣又唔差，同人溝通又冇問題，咪試下囉。」不過退出娛樂圈初期感到可惜：「我會諗點解自己冇堅持，但而家諗返其實唔需要可惜。始終電影圈娛樂圈同其他行業唔同，唔會話走咗就返唔到去，其實我隨時都可以返去拍戲，將來嘅嘢話唔定，可能我會做埋影帝呢？不過我覺得呢個決定係啱嘅，因為我唔拍戲之後真係開心咗，我而家好享受生活，活得好好，我相信哥哥見到都會戥我開心。」