日本導演揭古天樂成功之路驚人秘聞曝光 原來全靠天王當年一個決定造就「新一代影壇大亨」

入行超過30年的古天樂近年被譽為新一代影壇大亨，多年來積極投資及參與電影事業，推動本港電影發展，讓更多人能投身電影行業。古天樂曾投資的作品亦叫好叫座的作品，如電影《竊聽風雲》、《九龍城寨之圍城》與及現正上映的《尋秦記》，其票房成績再度寫下歷史新頁，截到1月6日，港澳累計票房更衝破4,800萬，錄得$48,469,960。'

古天樂疑因一事決傳承下去

古天樂一手創立了「天下一集團」（One Cool Group），並透過旗下的多家公司，為眾多藝人提供了發展平台，古天樂創立的「天下一電影製作有限公司」（One Cool Film Production Limited）自2013年成立以來，出品及投資了眾多香港電影，曾有業界人士形容古天樂為「香港電影的最後守夜人」。近日在FB 專頁「90年代回憶（新版）上，有網民提及古天樂由電視轉電影時，曾因一事出現提攜後輩的意味，令古天樂傳承下去。。

日本電影導演中田圭分享小秘密

有網民貼出一篇關於日本電影導演中田圭的發文，中田圭分享了一個由王晶編劇和監製、霍耀良導演的香港電影《龍在邊緣》的小秘密：「時隔許久再次觀看這部電影，讓我想起，我第一次見到古天樂就是在這部電影的片場，他當時是個很友善的人。導演霍耀良告訴我，劉德華當時只需要在古天樂主演的電影裡出演一周，而且是按比例支付片酬，所以他才能付得起古天樂的片酬。」他亦提到王晶同年另一製作《千王之王2000》，找來周星馳演出六天，兩片都有提攜後輩的意味。《龍在邊緣》借劉德華提攜古天樂，《千王之王2000》借周星馳提攜張家輝，於是有網民覺得事件有傳承的意味。

向華強稱古天樂為港產片「最後守夜人」

古天樂曾公開表示中文名「天下一」的英文版是One Cool，但其真正想表達的是「All for one, one for all」：「我必需要大家一齊同心合力，先可以創造到『我哋』想見到的未來。」除了呼籲大家同心合力，亦將公司走到今天的成績，歸功於所有人。」「影視大亨」向華強亦曾形容古天樂是香港電影的「最後守夜人」，為支持香港電影，幾乎押下全部身家：「他說他差點要睡天橋底下了，他拍那個《尋秦記》拍了一段時間了，也花光錢。他找到我，他說『我這樣子再虧下去我要睡天橋底了，向先生，那支持我們嘛，支持香港電影一下吧。』」向華強直言欣賞古天樂對於香港電影業非常熱血，指古天樂向他透露電影《尋秦記》投資金額總共超過2億：「我真的賠點也無所謂，就是很想要支持香港電影業，支持古天樂。如果連2000萬都不拿出來，我就不是向華強啦！」

