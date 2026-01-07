《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊

現年54歲、有TVB「御用二世祖」之稱的劉永健，自從2011年淡出娛樂圈之後已甚少有幕前露面，最近隨着電影版《尋秦記》掀起熱潮，曾在TVB劇集《尋秦記》中飾演「少原君」一角的劉永健，再度被觀眾想起。近年已轉戰內地飲食界發展的劉永健，日前在小紅書分享影片大呻老闆唔易做，甚至遭員工當面發脾氣兼劈炮，引起網民熱議。

劉永健進軍內地餐飲業

近年在內地開設火鍋店的劉永健，雖然貴為老闆，但他卻堅持親自落手落腳親力親為，而他近日就在分享了一段以「老闆之苦」為主題的影片，並寫道：「#我的工作狀態 #當員工比老板有錢」。劉永健對店內由收銀到廚房都給予意見，結果換來一眾員工的「霸氣」回應。

劉永健遭員工霸氣對待

影片中的劉永健，先建議負責櫃台收銀的同事要有禮貌：「收銀其實可以笑一笑。」豈料員工即時黑面回覆：「你自己笑飽佢，我唔做了！」隨後他又檢查已洗淨的玻璃杯，發現杯上仍有唇印，好聲好氣地向員工說：「呢度唇印可以抹乾淨啲喎！」結果該員工直接掟毛巾「劈炮」：「我唔撈喇！」其後再走進廚房提點員工：「呢塊肉你咁切唔係好掂檔，唔係好啱我。」員工亦即放下手上刀子大叫「唔撈」，甚至切菜的員工也是這樣對待他。

劉永健落手落腳捧餐具

之後畫面一轉，就見劉永健親自捧着一大盤剛清潔完桌子的餐具到店外，一名員工卻在一旁「䟴䟴腳」吸煙，場面相當諷刺惹笑。劉永健做老闆做到如此卑微，連拍片的朋友也忍不住笑，劉永健就苦笑地說：「你唔好笑啦，你以為拍戲辛苦，今時今日做餐飲仲辛苦啊！」不少網民看完紛紛留言叫他「睇開啲」：「00後是這樣了」、「一句話唔撈了！劉老闆無言以對......」，甚至有網民笑言：「少原君落難啦！」、「少原君你也有今天」。亦有網民讚淡出多年的劉永健狀態依然不錯，只是多了些白頭髮，年過半百比年輕時更為健碩，相比昔日劇中的「二世祖」形象，增添了一份成熟的男人味。

