劉家良侄仔劉永健近況曝光 曾被指蒼老凸腩走樣 爸爸劉家榮揭家族威水史祖屋大得誇張

影視圈
更新時間：11:00 2025-12-16 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-16 HKT

一代洪拳宗師兼著名功夫片導演劉家良胞弟、香港電影導演、武術指導兼演員劉家榮，已年過80歲，近年過半退休生活，不時與TVB「御用二世祖」兒子劉永健四出覓食，生活過得寫意。劉永健最近開設小紅書，頻頻拍片到社交網，其外貌引起不少網民討論。

劉永健紅光滿臉

劉永健已經54歲，雖然流露出「中年大叔」味道，而且兩鬢見到銀絲，但身形卻保持得不錯，未見凸腩走樣。劉永健近日的多條影片，都見到他紅光滿臉，皺紋只集中在額頭，與年輕時分別不大，只是增添一份成熟魅力。

相關閱讀：82歲劉家良胞弟劉家榮激罕露面！超多嘢講勁精靈 兒子為前TVB御用二世祖

劉永健最新的影片，見到他帶爸爸劉家榮到旺角飲茶食點心，除品評味道外，劉家榮還提到當年與父親在廣州生活的情況。劉家榮透露父親在廣州有五間武館，當時以「華強國術社」命名，Logo是三個環，至於含意則因劉家榮當時年紀小，不太清楚。劉家榮指一家人住在主館，屋企的客廳大到可以讓哥哥劉家良踩單車，更是複式設計可上2樓。不過劉家榮與劉永健估計祖屋已被清折。

劉永健轉行開居酒屋

劉永健曾於1995年加入TVB，直刑2007年離巢，最後一部作品《七號差館》在2011年播出。淡出多年的劉永健，曾自爆拍攝《衝上雲霄》時感覺不受尊重，埋下推劇導火線，最終退出觀眾視線。劉永健已轉行做飲食業開設日式居酒屋，與好友唐文龍合資，不過二人曾因朝夕相對，傳出「HeHe」情，一度要公開澄清。 

相關閱讀：劉家良胞弟劉家榮激罕現身  82歲拳拳有力依然打得  前TVB「御用二世祖」兒子頭髮全白

