「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅

影壇大亨向華強早前自爆獲古天樂求助投資《尋秦記》電影版，他二話不說答應，直言要為香港電影出一分力，相當豪氣。而他兒子向佐亦遺傳了他的豪氣基因，日前被目擊在公開場合大方派錢，他身穿粉色西裝外套，顯得心情極佳。根據網上流傳的影片，向佐與資深公關、前港姐周美鳳一同現身，兩人似乎正在合作拍攝抖音影片。

向佐豪派大疊銀紙

影片中，向佐與周美鳳站在一家餐廳門前，手上拿著大疊100元人民幣，笑容滿面地派發給周圍的人。分享影片的帳號更留言，直接引述向佐的話：「只要開心，我就派錢」，並加上了「星二代」等標籤，盡顯其闊綽豪氣的本色。

據悉，他們早前已合作發布了另一條抖音影片。片中周美鳳透露，來到潮州才知道向佐原來是「半個潮州人」。向佐不僅興致勃勃地加入當地的「英歌舞」隊伍中，與表演者一同起舞，更親身體驗手打牛肉丸和手工製作茶壺，展現出充滿童心和好奇心的一面。周美鳳在片中大讚向佐不但帥還很有風度，向佐也盡顯寵妻本色，將精心挑選的禮物留給太太郭碧婷。

向華強曾花數億元捧兒子

網民將焦點放在向佐派錢的舉動上，笑他「貼錢打工」，更有網民提及其父親向華強早前曾坦言，為了力捧兒子，曾投資數億元開拍電影，但最終虧了大錢。當時，向華強為了讓向佐擔任主角，請來李連杰、梁家輝、范冰冰、黃曉明、古天樂等一線巨星加盟助陣，可惜電影上映後劣評如潮，票房慘淡。向華強更直言，這是自己電影生涯中的最大敗筆，遺憾未能捧紅兒子。

