尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐

更新時間：13:00 2026-01-06 HKT
發佈時間：13:00 2026-01-06 HKT

由古天樂擔任總監製兼主演，林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、陳國邦、歐瑞偉等原班人馬演出的電影版《尋秦記》，近日已正式上映，票房更已突破4,000萬，在內地亦大收逾億票房。影視大亨向華強近日在其網上爆料，透露因一原因為為支持香港電影及古天樂，向《尋秦記》電影版投資逾2,000萬港元。

向華強關心香港電影業

向華強在影片指，古天樂已經是香港電影的「最後守夜人」。向華強表示早前曾問秘書，2025年香港拍了多少港產片，得悉只有10餘部，相比起當年電影業蓬勃，每年全香港出品逾300部，可見香港電影業沒落。

相關閱讀：《尋秦記》票房創紀錄 上映首日勁收1129萬、1481場次 榮登香港電影史開畫雙料冠軍

向華強提到古天樂為支持香港電影，基乎押下全部身家：「他說他差點要睡天橋底下了。」向華強指古天樂大約四年前曾找他幫忙：「他拍那個《尋秦記》拍了一段時間了，也花光錢。他找到我，他說『我這樣子再虧下去我要睡天橋底了，向先生，那支持我們嘛，支持香港電影一下吧。』」

向華強投資10%

有傳《尋秦記》總投資額高達約3.5億人民幣，向華強因看到古天樂對香港電影的熱心，便投資2,000多萬港元：「他也是我捧出來的，他現在又這麼熱血，想搞好香港電影，他說我拍了2億多吧，那我就做10%兩千多萬吧，那我就發覺他是有這個心，想幫香港電影，在我來講我真的賠點無所謂，我就很想支持那個香港電影，支持他，如果那個時候2千多萬，我都不拿出來，我就不是向華強啦！」

向華強飲水思源

向華強直言電影好景時，賺得盆滿缽滿，要懂得飲水思源：「這個行業使我真的發達，我也很熱愛這個行業，也捧過很多人，甚至我自己，很多人認識我，所以我的名我的利都是香港電影給我的。」

相關閱讀：《尋秦記》勢如破竹連環報捷 港澳票房衝破四千萬 主題曲《天命最高》掀起全球熱潮

