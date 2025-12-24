77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波

現年77歲的影視大亨向華強，以其在經典電影《賭神》中飾演的「龍五」一角，建立了深入民心的硬漢形象，電影中他多次拯救「高進」周潤發，令人留下深刻印象。向華強不僅形象硬朗，現實生活中更是老當益壯。其妻陳嵐（向太）近日在影片中大方爆料，即使年近八旬，夫妻二人仍擁有美滿的性生活，她更甜讚「向華強真的很強」，引發網絡熱議。

向太大談「無性婚姻」

向太陳嵐近年成功轉型為自媒體人，憑藉其敢言的性格和分享娛樂圈秘聞，在社交平台上吸引了超過1200萬粉絲。在最近的直播中，她將話題引向「無性婚姻」，並對此抱持鮮明的否定態度。她直言：「有性就有愛，無性婚姻這個是不成立的。」她認為，如果一個身體機能正常的男人不願與妻子有親密行為，那就意味著他不再愛她。向太更認為，所謂的「柏拉圖式愛情」只是小說中捏造的情節，現實中難以長久。

向太鼓勵婚前「試婚」

基於此觀點，向太大膽鼓勵年輕人在婚前「先試婚」，以確保雙方在性方面的和諧。「尤其是相親那種，更要試一試，」她說，「這樣貿然結婚，真的碰了一個不行，難道要馬上再去離婚嗎？」

向太揭秘閨房情趣

在討論閨房話題時，向太毫不避諱地以自己和向華強為例。她透露，夫妻二人在性方面的觀念十分一致，都認為和諧的性生活能讓彼此保持年輕。當被問及細節時，向太大方調侃道：「那向華強真的很強」，引得現場工作人員哄堂大笑。她這番言論，不僅揭示了兩人結婚45年依然恩愛如初的「養生秘訣」，也讓外界看到這位影視大亨私下老而彌堅的一面。事實上，如今的向華強身姿依舊挺拔，精神矍鑠，完全看不出已是77歲高齡。

向華強發聲明否認欠債百億

向華強早前卻無端陷入欠債風波，早前他公開發布一份聲明，就網上流傳他與太太陳嵐（向太）輸掉過百億港元，並在香港某大銀行追收貸款名單上赫然發現他與向太名稱等不實謠言作出嚴正聲明，表示將立刻採取法律行動，並保留一切法律追究權利。

