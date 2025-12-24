Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波

影視圈
更新時間：10:00 2025-12-24 HKT
發佈時間：10:00 2025-12-24 HKT

現年77歲的影視大亨向華強，以其在經典電影《賭神》中飾演的「龍五」一角，建立了深入民心的硬漢形象，電影中他多次拯救「高進」周潤發，令人留下深刻印象。向華強不僅形象硬朗，現實生活中更是老當益壯。其妻陳嵐（向太）近日在影片中大方爆料，即使年近八旬，夫妻二人仍擁有美滿的性生活，她更甜讚「向華強真的很強」，引發網絡熱議。

向太大談「無性婚姻」

向太陳嵐近年成功轉型為自媒體人，憑藉其敢言的性格和分享娛樂圈秘聞，在社交平台上吸引了超過1200萬粉絲。在最近的直播中，她將話題引向「無性婚姻」，並對此抱持鮮明的否定態度。她直言：「有性就有愛，無性婚姻這個是不成立的。」她認為，如果一個身體機能正常的男人不願與妻子有親密行為，那就意味著他不再愛她。向太更認為，所謂的「柏拉圖式愛情」只是小說中捏造的情節，現實中難以長久。

相關閱讀：向華強自爆曾怒打長輩：感覺低人一等 曾為一事報警求助 親述童年辛酸

向太鼓勵婚前「試婚」 

基於此觀點，向太大膽鼓勵年輕人在婚前「先試婚」，以確保雙方在性方面的和諧。「尤其是相親那種，更要試一試，」她說，「這樣貿然結婚，真的碰了一個不行，難道要馬上再去離婚嗎？」

向太揭秘閨房情趣

在討論閨房話題時，向太毫不避諱地以自己和向華強為例。她透露，夫妻二人在性方面的觀念十分一致，都認為和諧的性生活能讓彼此保持年輕。當被問及細節時，向太大方調侃道：「那向華強真的很強」，引得現場工作人員哄堂大笑。她這番言論，不僅揭示了兩人結婚45年依然恩愛如初的「養生秘訣」，也讓外界看到這位影視大亨私下老而彌堅的一面。事實上，如今的向華強身姿依舊挺拔，精神矍鑠，完全看不出已是77歲高齡。

向華強發聲明否認欠債百億

向華強早前卻無端陷入欠債風波，早前他公開發布一份聲明，就網上流傳他與太太陳嵐（向太）輸掉過百億港元，並在香港某大銀行追收貸款名單上赫然發現他與向太名稱等不實謠言作出嚴正聲明，表示將立刻採取法律行動，並保留一切法律追究權利。

相關閱讀：向華強發聲明澄清欠債謠言   與向太陳嵐開記招指有人透過YouTube造謠：忍無可忍

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
4小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
14小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
17小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
21小時前
本周後期深圳最低氣溫將降至12℃，還伴有降雨。 新華社資料圖
北上注意｜冷空氣將南下廣東 深圳將迎降雨降溫「雙暴擊」
即時中國
22小時前
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被鬧「施捨」？港女揭父母真實收入 網民嚇窒：當個女係ATM｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-23 09:45 HKT
張文父母下跪道歉，稱兒子造成無法彌補的傷害。 中時
01:46
台北隨機傷人案｜張文遺體今解剖釐清死因 父母現身下跪道歉
兩岸熱話
16小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
64歲黃日華終走出喪妻陰霾？任達華驚爆黃日華撻着關寶慧 細數拍拖細節 ：快有結果
影視圈
18小時前
買樓收租屬不智投資｜曾智華
買樓收租屬不智投資｜曾智華
投資理財
22小時前