向華強自爆曾怒打長輩：感覺低人一等 曾為一事報警求助 親述童年辛酸

影視圈
更新時間：17:00 2025-11-25 HKT
發佈時間：17:00 2025-11-25 HKT

影視大亨向華強以其在電影《賭神》中飾演的「龍五」一角，建立了深入民心的硬漢形象。然而，他日前在抖音分享的一段影片中，罕見地揭露了自己一段不為人知的童年創傷，並親口講述了當中令人心酸的細節。

向華強：他一喝酒就變成狂魔

在影片中，向華強回憶起他有一位常常發酒瘋的舅父：「我舅舅平時很正常，但一喝酒……就變成一個狂魔。」他描述當時恐怖的情景：「他一喝醉，就衝進廚房拿起菜刀亂舞，家裡沒有人能制止他，連警察來了也拿他沒辦法。」這段經歷成為向華強童年心中揮之不去的夢魘。

向華強立誓保護母親

面對家中無人能保護母親的困境，年幼的向華強看在眼裡，痛在心裡。他說：「我看著我媽媽那種無助、恐懼的眼神，我就立下決心。家裡沒有男人能保護她，那我以後長大，就要做那個唯一能保護她的人。」為了這個誓言，他開始努力學習武術，將保護母親的願望化為實際行動。

向華強一腳踢向舅父終結夢魘

向華強指經過數年苦練武術，機會終於來了。向華強憶述，有一次舅父再次酒後鬧事，他不再是那個只能躲在角落害怕的小孩，「我當時已經練了幾年功夫，我衝上去，一腳就把他踢飛了。」而這一腳，也徹底終結了家人的惡夢：「從那天以後，他再也不敢了。」

向華強是妾侍之子自覺低人一等

事實上，向華強充滿暴力陰影的童年，也伴隨著深刻的自卑感。他的父親是國民黨軍官向前，共娶了四房太太，育有13名子女。向華強在影片中坦言，他的母親是妾侍，而且性格懦弱，在大家族中備受欺凌，也連帶讓向華強自小就感覺低人一等，童年過得比其他兄弟姊妹更為艱苦，他曾形容自己的童年有如生活於悲慘世界。

