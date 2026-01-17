江華親解缺席《尋秦記》電影版之謎：無謂逼我講啦 曾稱拒拍再談有否受邀 表現耿耿於懷？

古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮及滕麗名主演的TVB經典電視劇《尋秦記》翻拍成電影版，原班人馬廿年後再度聚首，唯獨缺少了在劇中飾演大反派「嫪毐」的江華，讓不少劇迷大感可惜。早前有網民翻出江華年前做的訪問，直言拒拍《尋秦記》電影版，去年他出席內地商演與粉絲交流，更透露本來被安排拍攝片尾彩蛋，但他說：「我又覺得佢個彩蛋冇乜特別意思。」近日，江華在網台節目《顏式生活》中，向主持人顏聯武親自剖白缺席電影版「內幕」，直認劇組從未正式邀請他，但因他近來多次談及相關話題，再次引發網民熱議，不少人解讀他其實「耿耿於懷」。

江華重申從未受邀拍《尋秦記》電影版

早前古天樂在宣傳時受訪，表示本來在劇集版《尋秦記》中已離世的角色，本來就沒有安排他們「回歸」參與電影版。此話一出，即引來網民翻出江華「拒拍《尋秦記》電影版」的言論，嘲諷江華本來就未受邀請拍攝。節目中，顏聯武直接提問，電影籌備多年，劇組是否有接洽過江華。江華斬釘截鐵地回應：「冇，佢哋冇搵過我嘅。」更模仿網民對他的批評說：「唔好喺度作大啦，你話人哋搵你，唔好去呃人哋啲流量，人哋根本都冇搵過你。」顏聯武再三追問是否從未受邀，他無奈地說：「呢啲無謂逼我講啦……」

江華曾認為拍《尋秦記》電影版無意義

江華解釋，「我覺得無論如何，《尋秦記》係一個集體回憶嚟嘅。」他認為《尋秦記》電視劇已是無法超越的經典，20年後再重拍，意義不大。因此，他早在多年前接受傳媒訪問時，已表明無論劇組是否邀請，他都不會參演。但後來他明白翻拍的意義，他說：「對我嚟講，我覺得如果你要我演返嗰個角色，咁我哋大家都老咗啦，咁究竟個意義喺邊度呢？哦，原來……而家我又明啦，原來佢哋講緊20年後嘅事。咁啱晒啦，大家都老咗。」

江華不想參與《尋秦記》電影版

江華亦提及，《尋秦記》電影版總監製古天樂曾對外解釋，因部份角色在劇集版結局已死，而電影版故事發生在20年後，所以無法安排他「復活」。當江華再被問及，如果有機會參演，他會否想參與，對此他表示：「唔好喇，人哋都講咗出口啦……你冇聽過咩？人哋講咗㗎啦！佢話喺戲裡邊嘅角色死咗呢，我係冇辦法令佢復活嘅。因為我哋而家講緊二十年後呀嘛。係咪呀？人哋講咗啦！你仲走去……」他更認為不覺得錯過演出機會，「我覺得唔係錯失，因為有人可能好想去做呢樣嘢，有人可能覺得好enjoy，或者好希望去做呢樣嘢。但喺我嚟講就話，完咗㗎啦，呢個故仔完咗，呢個人物完咗㗎啦，係咪啊？對我嚟講。」江華更大方表示，不會因為自己沒有參演而叫大家不要入場支持，更稱自己也有份買門票入場。

至於他早前透露被邀請拍《尋秦記》電影版彩蛋，江華說：「呢個唔係秘密，咁我都粗略咁講（向粉絲透露），費事講咁多。」江華未再詳談被邀拍攝《尋秦記》電影版彩蛋的細節，更催促顏聯武談下一個話題。

網民對江華言論反應兩極

江華再度談及他沒有參演的《尋秦記》電影版，言論在網上引起兩極反應。不少網民認為江華的語氣流露出對此事的在意，「好明顯耿耿於懷」、「問題係你太有自信」。但亦有網民力撐江華，表示：「一向都很欣賞江華的演技」、「你的光芒是在我們心中」，認為他不參與是對經典最好的尊重。

