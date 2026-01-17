Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

江華親解缺席《尋秦記》電影版之謎：無謂逼我講啦 曾稱拒拍再談有否受邀 表現耿耿於懷？

影視圈
更新時間：16:25 2026-01-17 HKT
發佈時間：16:25 2026-01-17 HKT

古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮及滕麗名主演的TVB經典電視劇《尋秦記》翻拍成電影版，原班人馬廿年後再度聚首，唯獨缺少了在劇中飾演大反派「嫪毐」的江華，讓不少劇迷大感可惜。早前有網民翻出江華年前做的訪問，直言拒拍《尋秦記》電影版，去年他出席內地商演與粉絲交流，更透露本來被安排拍攝片尾彩蛋，但他說：「我又覺得佢個彩蛋冇乜特別意思。」近日，江華在網台節目《顏式生活》中，向主持人顏聯武親自剖白缺席電影版「內幕」，直認劇組從未正式邀請他，但因他近來多次談及相關話題，再次引發網民熱議，不少人解讀他其實「耿耿於懷」。

江華重申從未受邀拍《尋秦記》電影版

早前古天樂在宣傳時受訪，表示本來在劇集版《尋秦記》中已離世的角色，本來就沒有安排他們「回歸」參與電影版。此話一出，即引來網民翻出江華「拒拍《尋秦記》電影版」的言論，嘲諷江華本來就未受邀請拍攝。節目中，顏聯武直接提問，電影籌備多年，劇組是否有接洽過江華。江華斬釘截鐵地回應：「冇，佢哋冇搵過我嘅。」更模仿網民對他的批評說：「唔好喺度作大啦，你話人哋搵你，唔好去呃人哋啲流量，人哋根本都冇搵過你。」顏聯武再三追問是否從未受邀，他無奈地說：「呢啲無謂逼我講啦……」

相關閱讀：江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」

江華曾認為拍《尋秦記》電影版無意義

江華解釋，「我覺得無論如何，《尋秦記》係一個集體回憶嚟嘅。」他認為《尋秦記》電視劇已是無法超越的經典，20年後再重拍，意義不大。因此，他早在多年前接受傳媒訪問時，已表明無論劇組是否邀請，他都不會參演。但後來他明白翻拍的意義，他說：「對我嚟講，我覺得如果你要我演返嗰個角色，咁我哋大家都老咗啦，咁究竟個意義喺邊度呢？哦，原來……而家我又明啦，原來佢哋講緊20年後嘅事。咁啱晒啦，大家都老咗。」

相關閱讀：江華自稱拒拍《尋秦記》電影版說法被踢爆？古天樂公開選角內幕 網民嘲：根本冇預你

江華不想參與《尋秦記》電影版

江華亦提及，《尋秦記》電影版總監製古天樂曾對外解釋，因部份角色在劇集版結局已死，而電影版故事發生在20年後，所以無法安排他「復活」。當江華再被問及，如果有機會參演，他會否想參與，對此他表示：「唔好喇，人哋都講咗出口啦……你冇聽過咩？人哋講咗㗎啦！佢話喺戲裡邊嘅角色死咗呢，我係冇辦法令佢復活嘅。因為我哋而家講緊二十年後呀嘛。係咪呀？人哋講咗啦！你仲走去……」他更認為不覺得錯過演出機會，「我覺得唔係錯失，因為有人可能好想去做呢樣嘢，有人可能覺得好enjoy，或者好希望去做呢樣嘢。但喺我嚟講就話，完咗㗎啦，呢個故仔完咗，呢個人物完咗㗎啦，係咪啊？對我嚟講。」江華更大方表示，不會因為自己沒有參演而叫大家不要入場支持，更稱自己也有份買門票入場。

相關閱讀：63歲江華半裸持刀街頭遊蕩 身形暴瘦至見骨 徹底放飛自我？

至於他早前透露被邀請拍《尋秦記》電影版彩蛋，江華說：「呢個唔係秘密，咁我都粗略咁講（向粉絲透露），費事講咁多。」江華未再詳談被邀拍攝《尋秦記》電影版彩蛋的細節，更催促顏聯武談下一個話題。

網民對江華言論反應兩極

江華再度談及他沒有參演的《尋秦記》電影版，言論在網上引起兩極反應。不少網民認為江華的語氣流露出對此事的在意，「好明顯耿耿於懷」、「問題係你太有自信」。但亦有網民力撐江華，表示：「一向都很欣賞江華的演技」、「你的光芒是在我們心中」，認為他不參與是對經典最好的尊重。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
2026-01-16 13:00 HKT
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
00:49
荃灣男子麥當勞後梯揮舞菜刀 警持盾牌馳至制服
突發
6小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
6小時前
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
76歲前TVB金牌司儀「爆血管」 一部位大片瘀黑極駭人  曾言「生老病死控制唔到」
影視圈
6小時前
樂華南邨謀殺案｜28歲非洲裔無業漢潛逃內地落網 昨移交返港 疑感情問題犯案
樂華南邨謀殺案｜28歲非洲裔無業漢潛逃內地落網 昨移交返港 疑感情問題犯案
突發
41分鐘前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
22小時前
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
生日Switch遊戲機被沒收 美11歲童開槍爆頭殺父
即時國際
4小時前
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
飲食
2026-01-16 15:49 HKT
江西殺豬宴演變成失控搶食。抖音
00:42
殺豬宴︱備桌百席湧入4萬人變喪屍搶食 博主遭派出所約談︱有片
即時中國
7小時前
帶男童入九龍塘商場殘廁做數 背囊友霸足1個鐘傳出對話聲 網民狂嘲：土地問題｜Juicy叮
帶男童入九龍塘商場殘廁做數 背囊友霸足1個鐘傳出對話聲 網民狂嘲：土地問題｜Juicy叮
時事熱話
5小時前