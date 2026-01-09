江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」

由古天樂總監製兼主演的電影版《尋秦記》，自上映後票房連連報捷，截至1月7日港澳票房已累計衝破5,000萬。在電視劇版《尋秦記》飾演「連晉／嫪毐」的64歲江華，對於未有參與《尋秦記》電影版，曾在訪問中解釋劇中角色已死去，再拍攝已沒有意義。而網上近日流傳一段江華扮皇帝的影片，再爆料電影版《尋秦記》秘密。

江華演大反派角色入屋

江華當年在電視劇版本《尋秦記》中，飾演的「連晉／嫪毐」，前期為趙國鉅鹿侯府第一劍客連晉，以宣萱飾演的「烏廷芳」利誘真正「嫪毐」教左手劍法，之後殺死「嫪毐」頂替其身份。其後成為秦國長信侯，又與太后朱姬通姦，最終被嬴政誅殺，是劇中的大反派。

江華曾多次解釋拒演電影版《尋秦記》的原因，指20年前演繹的角色是無法超越的經典，沒有必要再重拍。而古天樂亦曾坦言「連晉／嫪毐」角色已死，很難將其復活，又以呂不韋（郭鋒飾）為例，強調不可能讓已死角色回歸。

江華再扮皇帝回應《尋秦記》

近日網上流出一條影片，是去年江華現身內地景區廣東千古情時，穿上皇帝裝的片段，當日江華被粉絲討論「回應參演《尋秦記》」，江華坦承：「電影嗰個我有冇拍？我冇拍，唔可惜。」江華撥住扇表示原本有片尾彩蛋：「佢哋原本想我最尾嗰度出去，即係彩蛋出場，我又覺得佢個彩蛋冇乜特別意思，咁所以我都......」，江華停頓一下，隨即笑說：「哎呀，唔講咁多秘密你知。」

網民質疑冇江華與片酬有關

網民對江華現身彩蛋問題作出討論，上載影片的網民留言：「江華曾回應出演《尋秦記》，如果他真的出現在開場彩蛋，你們期待嗎？」有網民嘲諷：「又一個朱孝天」、「係咪片酬沒談妥？」、「不期待，我偶像演戲是用靈魂和生命演繹，彩蛋就是賣情懷」等。

