江華自稱拒拍《尋秦記》電影版說法被踢爆？古天樂公開選角內幕 網民嘲：根本冇預你

影視圈
更新時間：20:40 2025-12-30 HKT
發佈時間：20:40 2025-12-30 HKT

備受期待的《尋秦記》電影版上映在即，不少劇迷期盼能在大銀幕上再次見到由江華飾演的經典反派「連晉／嫪毐」。然而，江華先前已公開表示拒絕參演，近日監製兼男主角之一的古天樂在宣傳活動中，一番言論卻猶如踢爆江華拒演說法，引發熱議。

江華拒拍《尋秦記》電影版

江華近年已淡出螢光幕，他多次解釋拒演《尋秦記》電影版的原因。他曾表示「連晉/嫪毐」一角在電視劇的結局已經死亡，而且20年前的演繹已是無法超越的經典，實在沒有必要再重拍。他說：「唔好啦，全部都老嘢喇！不過老闆（指古天樂）有呢個心願都好嘅。我覺得一部電視劇或者電影可以成為人哋心目中嘅經典已經好勁，唔需要再拍過。以演員角度睇，20年前同20年後今日仲要拍同一個角色，究竟想表達啲咩？但從商業角度睇，大家都咁鍾意，係有追看性嘅。」此外，他亦坦言過去曾受抑鬱症困擾，因此選擇半退休的生活。 對於江華的決定，網民都表示尊重，亦有許多劇迷大嘆可惜，認為缺少了「連晉／嫪毐」的《尋秦記》將失色不少。 

相關閱讀：尋秦記｜古天樂留守樂壇是「天命」︰無厘頭變咗電影定檔 林峯戲內外視對方為恩師

古天樂疑篤爆江華拒拍真相

然而，身兼《尋秦記》電影版監製及主角的古天樂，在近日的訪問中，似乎道出了另一個版本的「真相」。當被問及江華缺席《尋秦記》電影版時，古天樂坦言：「係呀，因為個角色死咗，好難將佢復活，因為電影係講20年後，好合理。」他進一步解釋，電影版劇本只會考慮在電視劇結局時仍然在生的角色，並以呂不韋（郭鋒飾）為例，強調不可能讓已死的角色回歸。

相關閱讀：古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係

古天樂的這番話引發網民解讀，似乎是《尋秦記》電影版從未考慮過讓已經在劇集中死亡的角色回歸，直接踢爆江華「拒拍」的說法，網民都質疑江華其實從未獲《尋秦記》電影版邀約。有網民於社交平台討論：「即係本身就冇預佢」、「講到自己唔拍，原來人哋冇搵佢」、「依家冇預你啊」、「我單方面拒絕古天樂娶我」、「刷存在感？」。

↓立即下載星島頭條App↓

