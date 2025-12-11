Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係

影視圈
更新時間：16:30 2025-12-11 HKT
發佈時間：16:30 2025-12-11 HKT

經典神劇《尋秦記》電影版即將上映，萬眾期待的除了是穿越時空的劇情，更是「項少龍」古天樂與「烏廷芳」宣萱這對螢幕情侶的世紀重聚。近日，隨著電影宣傳啟動，官方釋出多段宣傳影片，其中古天樂與宣萱的超甜互動，瞬間點燃全網粉絲的熱情，直呼二人無論戲裡戲外都「襯到絕」，並稱他們是中國最強CP！

古天樂深情擁抱宣萱

在其中一段廣為流傳的影片中，古天樂張開雙臂，溫柔地望向宣萱。宣萱隨即像個小女孩般，帶著燦爛無比的笑容奔向他的懷抱。當古天樂緊緊擁抱她時，宣萱更是笑得合不攏嘴，臉上洋溢著無法掩飾的幸福與喜悅，整個畫面甜度爆表。這個擁抱不僅展現了兩人之間無需言語的默契，更與25年前電視劇中的經典劇照完美重疊，讓粉絲感嘆時光飛逝，但二人之間的情誼與火花卻絲毫未減，反而更添溫馨。

相關閱讀：宣萱上載「拖手相」官宣古天樂戀情？無預警甜蜜發圖惹網民瘋狂  本尊上水10字親回應

古天樂篤宣萱敏感部位

另一段影片則盡顯二人鬼馬的一面。在同場演員林峯身後，宣萱俏皮地手舞足蹈、扮鬼臉，完全沉浸在自己的小世界中，而一旁的古天樂則帶著寵溺的眼神默默看著她。下一秒，古天樂突然出手，用手指輕輕篤向宣萱的近胸口位置，完美「神複製」了25年前在電視版《尋秦記》中，他整蠱宣萱的經典一幕。宣萱先是嚇了一跳，隨即與古天樂相視大笑，率真自然的反應，讓同場的林峯瞬間變成「電燈膽」，場面既溫馨又搞笑。

古天樂宣萱「中國最強CP」

古天樂與宣萱的每一個表情和肢體動作，都流露着絕佳默契。無論是外表、年齡，還是那份旁若無人的親密感，都讓他們成為粉絲心中最匹配的一對。網民們紛紛再次留言，熱切期盼這對CP能從戲裡走到戲外。有網民大叫二人襯到絕，叫他們快點拍拖甚至結婚，更有內地網民稱呼二人為「中國第一最強CP，無人能敵」。

相關閱讀：《尋秦記》定檔12.31重現大銀幕 首發預告重啟宿命對決 原班人馬掀「尋迷」集體回憶

