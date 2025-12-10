《尋秦記》定檔12.31重現大銀幕 首發預告重啟宿命對決 原班人馬掀「尋迷」集體回憶

電影《尋秦記》終於不是都市傳說！古天樂總監製，鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》將於2025年12月31日正式登陸大銀幕。今日（10日）電影公司正式發布首條預告與及三款全新終極海報。

古天樂向恩師原作者黃易致敬

古天樂2001年主演的劇集《尋秦記》當年在TVB播出後創下收視佳績，更被觀眾封為神劇，成為不少人的集體回憶。到了2019年，古天樂宣布以原班人馬開拍電影版《尋秦記》，有指舉是源自對原作者黃易的一個承諾，古天樂當時演繹「項少龍」人氣急升，劇集成為代表作之一，而且視黃易為恩師，所以承諾盡最大努力完成電影版，向恩師致敬。

首條預告觀眾熟悉角色逐一亮相

在今日發布的首條預告中，觀眾熟悉的角色逐一亮相：「項少龍」古天樂、秦王「趙盤」林峯 飾、「琴清」郭羡妮、「烏廷芳」宣萱、「善柔」滕麗名、「滕翼」黃文標、「陶總管陶方」歐瑞偉及「李斯」陳國邦悉數回歸，多年後再度同台，即時勾起「尋迷」多年來的集體回憶。預告以秦滅六國為引子，「項少龍」古天樂隱居田園的平靜生活，與秦王「趙盤」林峯恩怨未了的權力漩渦再次碰撞。為守護家園與至親，他被逼重出江湖，重新捲入秦王「趙盤」林峯一統天下的動盪風暴。面對重重危機，「項少龍」古天樂能否真正了結與秦王「趙盤」林峯的宿命情仇？又能否成功借時光機回到現代？所有懸念，將在大銀幕上揭曉。今次除了原班人馬震撼回歸，還加入多位全新角色，預告中率先亮相的，是電視版中仍是孩童、如今已成長為英勇少年的項少龍兒子「項寶兒」，亦即日後為世人所熟知的西楚霸王「項羽」朱鑑然，其餘新角色亦會即將公布，為觀眾帶來更多驚喜。

三款海報各具視覺象徵與敘事意涵

承接之前公布的兩款先導海報，今次公布的三款終極海報，分別聚焦「項少龍」古天樂、秦王「趙盤」林峯以及兩人之間的核心衝突，以不同視角展現跨越時空的命運碰撞。「雙人版」海報以兵馬俑群像與歷史塵沙作視覺基調，「項少龍」古天樂與秦王「趙盤」林峯並列而立，象徵「師徒情仇」與「權勢角力」的兩股力量正面衝撞，武器、服飾與光影交織出強烈的時空張力，暗示二人再無退路。「項少龍版」海報則以古天樂身穿現代戰術裝備的形象為主體，在古代背景下形成鮮明對比，突出其作為時空旅者的孤身逆行與背負宿命。「秦王版」海報則以林峯飾演的秦王正襟端坐、手握長劍為核心，勾勒出王者凌壓天下的氣勢，展現其由少年君主蛻變為一代帝王的權力壓迫感。三款海報各具視覺象徵與敘事意涵，為電影的最終對決揭開序幕。

尋秦記丨簡介

《尋秦記》小說由名作家黃易所撰寫，小說在中港甚至東南亞等地都獲得空前成功，故事也早已深入民心，其後改編成電視劇，更是獲得極大迴響，收穫大批粉絲。而《尋秦記》電影版是電視劇版的續篇，在保留主要人物設定的基礎上，延續當年的經典。

尋秦記丨故事大綱

一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！「Ken」苗僑偉誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的「項少龍」古天樂一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被徒弟「秦王」林峯盡收眼底；正當「秦王」林峯以為一統六國，稱霸天下之時竟碰到現代人「Ken」苗僑偉的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏的師傅「項少龍」古天樂。師徒久別二十年終於再次碰面，「Ken」苗僑偉的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波，恩怨終須了結。

