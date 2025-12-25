尋秦記｜古天樂留守樂壇是「天命」︰無厘頭變咗電影定檔 林峯戲內外視對方為恩師

穿越題材之經典劇集《尋秦記》，事隔 25 年後以電影姿態在大銀幕上呈現，除了原班人馬古天樂（古仔）、林峯、宣萱 、郭羡妮、滕麗名、黃文標、歐瑞偉及陳國邦「合體」演出，掀一眾「尋迷」掀集體回憶之後，同時加入朱鑑然、白百何、苗僑偉、吳樾、蔡一智等演員，擴展世界觀。撰文︰鄺芷瑩、攝影︰朱偉彥

期待影迷觀後感

身兼總監製及主演的古仔，對於《尋秦記》多年後登上大銀幕，他明言不少人聽到主題曲《天命最高》時會「起雞皮」。電影未上映前，有許多「尋迷」表明翻睇電視劇後再欣賞電影，古仔說：「作為穿越嘅鼻袓（指亞洲區劇集），呢齣戲原班人馬回歸，除咗回憶之外，都係一次幾好嘅紀念。」林峯明言電影《尋秦記》得以拍攝，全靠古仔而成真；一班參與過劇集的演員再次聚首一堂，令當年拍攝點滴湧現，他十分期待影迷、劇迷的觀後感。

林峯憶述當年剛剛出道，以新人姿態演出秦王趙盤一角，仍獲得不少觀眾讚賞。他坦言再演同一人物，壓力是究竟如何令觀眾驚喜，既要保留傳統，又要有突破，他表示：「我記得當年同宣萱有次聚會，古仔講過大慨初版故事（電影），我哋經已好期待！就一直等緊古仔話幾時開拍，雖然大家等咗幾年，會覺得一切係最好嘅安排。」

電影《尋秦記》故事發生於電視劇結局的二十年後。

2001年劇集《尋秦記》

更多現代場面

飾演項少龍的古仔，稱劇集的劇本不太多現代場面的描述，他創作時，每隔兩、三年就會重溫一下電視劇版，「我都睇得幾開心。」另外，電影《尋秦記》跟電視劇版本無關，延續項少龍、秦王的師徒關係，波瀾四起。談到動作戲，古仔指劇集已有時光機情節，惟拍攝電影時 （ 2019年殺青 ） 還未有AI，他表示︰「嗰時諗科技發展可以有咩突破呢？有啲嘢可以大膽啲，試多啲唔同嘅嘢。如果叫我今日拍就梗係機械人、AI啦！」

有續集計劃

林峯表明無論戲裡戲外，劇裡劇外，經常得到古仔指點教路，「古仔係我師傅！」他在2014年離開TVB之前，有請教對方，古仔建議他多放時間在電影上，林峯說：「古仔教我嘅嘢，唔止戲劇上，仲有教我做人處事，佢身體力行，喺《尋秦記》現場要兼顧好多，其實好攰㗎！真心覺得佢好犀利。」談到電影可有續集計劃？古仔︰「有諗過，點都要視乎票房成績。」

